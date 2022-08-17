Фаршировані човники з баклажанів: просто самі пливуть до рота
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Як смачно запекти баклажани з куркою та грибами у духовці під рум’яною сирною скоринкою.
У розпал овочевого сезону встигніть насолодитися різноманітними смаками та рецептами цікавих страв. Баклажан — прекрасний, простий і доступний овоч, який чудово поєднується з багатьма продуктами, дуже корисний і швидко готується.
"Телеграф" ділиться з вами рецептом, як можна приготувати баклажани. Пропонуємо нафарширувати їх м’ясом, овочами та грибами – виходить апетитна та ситна літня страва. Тільки не забудьте завчасно вимочити його в солоній воді, щоб прибрати гіркоту, яка може зіпсувати смак страви.
Щоб приготувати фаршировані баклажани, вам знадобиться:
- 300 г курячого фаршу,
- 4 баклажани,
- 4 помідори,
- 1 цибулина,
- 2 зубки часнику,
- 200 г печериць,
- зелень – базилік, кріп,
- 2 ст. ложки рослинної олії,
- 100 г сиру,
- 50 мл жирних вершків,
- 0,5 ч. ложки цукру,
- чорний мелений перець за смаком,
- сіль за смаком.
Як приготувати човники з баклажанів — покроковий рецепт:
- Баклажани помийте, видаліть хвостики і розріжте навпіл. Акуратно виріжте зсередини м'якуш і поріжте кубиками, залишивши у баклажанів верхню скоринку приблизно 1 см завтовшки.
- Баклажанні човники та м'якуш помістіть у підсолену воду і залиш на пів години, щоб пішла гіркота, потім змийте сіль.
- Човники викладіть на лист, змастіть маслом і запікайте баклажани в розігрітій до 200 ° C духовці 15 хвилин.
- Дрібно покришіть цибулю та зелень. Подрібніть часник.
- Пробланшуйте 2 хвилини помідори, очистьте з них шкірку і дрібно поріжте.
- Також поріжте печериці.
- Обсмажте цибулю на олії 5 хвилин, додайте гриби і готуйте, поки не випарується рідина.
- Потім додайте на сковороду баклажанний м'якуш і помішуючи обсмажте ще 5 хвилин. Насамкінець додайте помідори, часник, зелень, цукор, сіль, перець, перемішайте начинку і готуйте ще пару хвилин.
- Готові овочі змішайте з курячим фаршем і викладіть начинку в баклажанні човники. Зверху кожен баклажан полийте вершками та потріть сир.
- Запікайте баклажани в духовці, розігрітій до 180 ° C, 30-40 хвилин. Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих кабачків на зиму, за яким кабачки виходять ароматними і з хрусткою скоринкою.