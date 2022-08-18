Дієтичний салат з йогуртом: корисно для здоров’я, приємно для фігури
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Побалуйте себе легким салатиком, і нехай ваше літо буде екзотичним та смачним.
Літо — саме час налягати на вітамінні салати зі свіжих овочів. Але корисний і смачний салат також можна приготувати з фруктів, ягід і якоїсь екзотики. При цьому такий перекус буде позитивним для настрою, легким для шлунка і не обтяжує вашої фігури, адже в ньому всього 53.3 ккал.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги дуже простий у приготуванні, але смачний за результатом фруктовий салат, заправлений йогуртом. Це справжні літні ласощі. Причому всі інгредієнти ви можете взяти за своїм бажанням – що вам більше подобається. А також додати своїх – за бажанням. І обов’язково зробіть його в креманці або прозорій мінісалатниці — так він виглядає ошатніше.
Фруктовий салат – інгредієнти:
- банани,
- мандарини,
- ківі,
- полуниця,
- нежирний йогурт.
Як приготувати дієтичний салат?
- Ківі почистьте та поріжте кубиками.
- Мандарини очистьте не тільки від верхньої шкірки, але й зніміть із часточок білі плівки, і також поріжте кубиками.
- У полуниці видаліть хвостики і наріжте кружальцями.
- Банан очистьте та наріжте кубиками.
- Усі фрукти акуратно перемішайте і полийте йогуртом.
- Подавайте відразу і не зберігайте у холодильнику. Смачного!
Раніше "Телеграф" публікував рецепт дієтичного салату зі свіжою капустою та адигейським сиром. А ще у спеку чудово готувати літній торт "Бите скло".