Дієтичний салат з йогуртом: корисно для здоров’я, приємно для фігури

Побалуйте себе легким салатиком, і нехай ваше літо буде екзотичним та смачним.

Літо — саме час налягати на вітамінні салати зі свіжих овочів. Але корисний і смачний салат також можна приготувати з фруктів, ягід і якоїсь екзотики. При цьому такий перекус буде позитивним для настрою, легким для шлунка і не обтяжує вашої фігури, адже в ньому всього 53.3 ккал.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги дуже простий у приготуванні, але смачний за результатом фруктовий салат, заправлений йогуртом. Це справжні літні ласощі. Причому всі інгредієнти ви можете взяти за своїм бажанням – що вам більше подобається. А також додати своїх – за бажанням. І обов’язково зробіть його в креманці або прозорій мінісалатниці — так він виглядає ошатніше.

Фруктовий салат – інгредієнти:

банани,

мандарини,

ківі,

полуниця,

нежирний йогурт.

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Як приготувати дієтичний салат?

Ківі почистьте та поріжте кубиками. Мандарини очистьте не тільки від верхньої шкірки, але й зніміть із часточок білі плівки, і також поріжте кубиками. У полуниці видаліть хвостики і наріжте кружальцями. Банан очистьте та наріжте кубиками. Усі фрукти акуратно перемішайте і полийте йогуртом. Подавайте відразу і не зберігайте у холодильнику. Смачного!

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