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Дієтичний салат з йогуртом: корисно для здоров’я, приємно для фігури

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дієтичний фруктовий салат
Дієтичний фруктовий салат

Побалуйте себе легким салатиком, і нехай ваше літо буде екзотичним та смачним.

Літо — саме час налягати на вітамінні салати зі свіжих овочів. Але корисний і смачний салат також можна приготувати з фруктів, ягід і якоїсь екзотики. При цьому такий перекус буде позитивним для настрою, легким для шлунка і не обтяжує вашої фігури, адже в ньому всього 53.3 ккал.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги дуже простий у приготуванні, але смачний за результатом фруктовий салат, заправлений йогуртом. Це справжні літні ласощі. Причому всі інгредієнти ви можете взяти за своїм бажанням – що вам більше подобається. А також додати своїх – за бажанням. І обов’язково зробіть його в креманці або прозорій мінісалатниці — так він виглядає ошатніше.

Фруктовий салат – інгредієнти:

  • банани,
  • мандарини,
  • ківі,
  • полуниця,
  • нежирний йогурт.

Як приготувати дієтичний салат?

  1. Ківі почистьте та поріжте кубиками.
  2. Мандарини очистьте не тільки від верхньої шкірки, але й зніміть із часточок білі плівки, і також поріжте кубиками.
  3. У полуниці видаліть хвостики і наріжте кружальцями.
  4. Банан очистьте та наріжте кубиками.
  5. Усі фрукти акуратно перемішайте і полийте йогуртом.
  6. Подавайте відразу і не зберігайте у холодильнику. Смачного!

Раніше "Телеграф" публікував рецепт дієтичного салату зі свіжою капустою та адигейським сиром. А ще у спеку чудово готувати літній торт "Бите скло".

Теги:
#Рецепт #Салат #Десерт