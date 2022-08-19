З баклажанами та яблуками: оригінальний рецепт домашнього кетчупу на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 115
Один раз спробувавши цей кетчуп, ви перестанете купувати соус у магазині.
Домашній кетчуп — це чудова альтернатива магазинним товарам, причому набагато корисніше. Тим більше якщо ви знаєте, як легко та просто приготувати такий натуральний кетчуп своїми руками.
Сьогодні ми хочемо з вами поділитися рецептом домашнього кетчупу з баклажанами, перцем та кислими яблуками, який ми знайшли на сайті prostoway. Для його приготування вам знадобиться трохи продуктів і зовсім небагато часу.
Домашній кетчуп: рецепт
Інгредієнти:
- Помідори – 2 кг
- Цибуля – 3 шт. (великих)
- Баклажани – 3 шт. (великих)
- Солодкий перець – 5 шт.
- Кислі яблука – 3 шт.
- Спеції — гіркий перець, запашний перець, сіль, гвоздика, лавровий лист, цукор, часник
- Оцет
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти наріжте довільними шматочками, складіть у каструлю і варіть на малому вогні 1 годину. Слідкуйте, щоб овочі не пристали на дно.
- Після цього пропустіть ще гарячу масу через соковитискач.
- Додайте в суміш, що вийшла: 1-2 шт. гіркого перцю, 2 ч. л. солі, 100 мл оцту, 5 шт. подрібненого запашного перцю, 5 шт. гвоздики, 5 шт. лаврового листа, 250 г цукру та 1 головку перемеленого часнику.
- Все це проваріть протягом 30 хв. і гарячу суміш розкладіть у стерилізовані банки і закрутіть металевими кришками.
Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".