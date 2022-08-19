З баклажанами та яблуками: оригінальний рецепт домашнього кетчупу на зиму

Один раз спробувавши цей кетчуп, ви перестанете купувати соус у магазині.

Домашній кетчуп — це чудова альтернатива магазинним товарам, причому набагато корисніше. Тим більше якщо ви знаєте, як легко та просто приготувати такий натуральний кетчуп своїми руками.

Сьогодні ми хочемо з вами поділитися рецептом домашнього кетчупу з баклажанами, перцем та кислими яблуками, який ми знайшли на сайті prostoway. Для його приготування вам знадобиться трохи продуктів і зовсім небагато часу.

Домашній кетчуп: рецепт

Інгредієнти:

Помідори – 2 кг

Цибуля – 3 шт. (великих)

Баклажани – 3 шт. (великих)

Солодкий перець – 5 шт.

Кислі яблука – 3 шт.

Спеції — гіркий перець, запашний перець, сіль, гвоздика, лавровий лист, цукор, часник

Оцет

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти наріжте довільними шматочками, складіть у каструлю і варіть на малому вогні 1 годину. Слідкуйте, щоб овочі не пристали на дно.

Після цього пропустіть ще гарячу масу через соковитискач.

Додайте в суміш, що вийшла: 1-2 шт. гіркого перцю, 2 ч. л. солі, 100 мл оцту, 5 шт. подрібненого запашного перцю, 5 шт. гвоздики, 5 шт. лаврового листа, 250 г цукру та 1 головку перемеленого часнику.

Все це проваріть протягом 30 хв. і гарячу суміш розкладіть у стерилізовані банки і закрутіть металевими кришками.

Також із томатів на зиму можна приготувати ще один натуральний соус – аджику. Вона виходить в міру гострою та дуже ароматною. Рецептом домашньої аджики раніше ділився "Телеграф".