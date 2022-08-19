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Яблучне пюре зі згущеним молоком: найсмачніша консервація для дітей та дорослих

Автор
Ольга Княжевич
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Смак дитинства – яблучне пюре зі згущеним молоком
Смак дитинства – яблучне пюре зі згущеним молоком

Такий незвичайний ніжний та ароматний десерт готується зовсім нескладно, а взимку летить на ура.

З яблук на зиму традиційно готують варення, варять компоти, і навіть закатують у маринаді. Якщо ви зібрали багатий урожай яблук, то, напевно, захочеться спробувати щось нове і незвичайне.

"Телеграф" знайшов для вас оригінальний рецепт найніжнішого яблучного десерту, який припаде до смаку і дорослим, і дітям, особливо ласунам. Яблука готуються разом зі згущеним молоком – виходить надзвичайно ніжне, ароматне та вітамінне пюре. Надалі його добре використовувати як начинку в пироги та булочки, а можна просто пригоститися вприкуску з чаєм.

Яблука краще брати соковитих сортів – так пюре вийде із насиченим фруктовим смаком. Згущене молоко має бути хорошої якості без замінників молочного жиру.

Рецепт яблучного пюре "Ніжинка"

Інгредієнти:

  • 2 кг соковитих яблук,
  • 1 склянка цукру,
  • 1 банка згущеного вареного молока.

Як приготувати яблучне пюре на зиму:

  1. Спочатку яблука очистіть від шкірки. Це зручніше робити овочечисткою.
  2. Розріжте яблука на четвертинки і видаліть серединки.
  3. Дрібно поріжте плоди та помістіть у каструлю.
  4. Залийте яблука водою так, щоб вона покривала їх приблизно до половини.
  5. Поставте каструлю на середній вогонь і варіть яблука при середньому кипінні, поки вони повністю не розваряться.
  6. Готові яблука пюрируйте блендером до стану пюре.
  7. Додайте цукор, варене згущене молоко і добре перемішайте.
  8. Знову відправте на вогонь і варіть яблучне пюре приблизно 10-15 хвилин, постійно помішуючи.
  9. Розлийте киплячу яблучну масу по заздалегідь підготовлених стерилізованих банках і закатайте.
  10. Переверніть банки та укутайте закатку, залишивши до охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, що приготувати на Яблучний Спас із яблук: рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру. Також ми ділилися рецептом дієтичного фруктового салату з йогуртом.

Теги:
#Яблука #Закачування #Заготовки #Згущене молоко