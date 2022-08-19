Яблучне пюре зі згущеним молоком: найсмачніша консервація для дітей та дорослих

Такий незвичайний ніжний та ароматний десерт готується зовсім нескладно, а взимку летить на ура.

З яблук на зиму традиційно готують варення, варять компоти, і навіть закатують у маринаді. Якщо ви зібрали багатий урожай яблук, то, напевно, захочеться спробувати щось нове і незвичайне.

"Телеграф" знайшов для вас оригінальний рецепт найніжнішого яблучного десерту, який припаде до смаку і дорослим, і дітям, особливо ласунам. Яблука готуються разом зі згущеним молоком – виходить надзвичайно ніжне, ароматне та вітамінне пюре. Надалі його добре використовувати як начинку в пироги та булочки, а можна просто пригоститися вприкуску з чаєм.

Яблука краще брати соковитих сортів – так пюре вийде із насиченим фруктовим смаком. Згущене молоко має бути хорошої якості без замінників молочного жиру.

Рецепт яблучного пюре "Ніжинка"

Інгредієнти:

2 кг соковитих яблук,

1 склянка цукру,

1 банка згущеного вареного молока.

Як приготувати яблучне пюре на зиму:

Спочатку яблука очистіть від шкірки. Це зручніше робити овочечисткою. Розріжте яблука на четвертинки і видаліть серединки. Дрібно поріжте плоди та помістіть у каструлю. Залийте яблука водою так, щоб вона покривала їх приблизно до половини. Поставте каструлю на середній вогонь і варіть яблука при середньому кипінні, поки вони повністю не розваряться. Готові яблука пюрируйте блендером до стану пюре. Додайте цукор, варене згущене молоко і добре перемішайте. Знову відправте на вогонь і варіть яблучне пюре приблизно 10-15 хвилин, постійно помішуючи. Розлийте киплячу яблучну масу по заздалегідь підготовлених стерилізованих банках і закатайте. Переверніть банки та укутайте закатку, залишивши до охолодження.

Смачного!

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