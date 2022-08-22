Маринований виноград на зиму: рецепт дивовижної закуски до м’яса

Зробивши таку заготівлю на зиму, ви не пошкодуєте – виноград чудово підходить до м’ясних та рибних страв.

Білий виноград — найбільш вдалий сорт цієї ягоди, яку можна закатати на зиму. Така чудова заготівка знадобиться вам і як проста закуска, і для приготування різних страв — салатів, випічки, м’ясних і рибних делікатесів. А ще її можна подавати до вина та використовувати для прикраси канапе.

"Телеграф" пропонує вам цікавий варіант смачного пряного кисло-солодкого винограду. Вибирайте великий виноград – такий виглядатиме у закусках ефектніше. Будьте впевнені – у вас не лише попросять добавки, а й спитають рецепт.

Готуючись закатати виноград, не забудьте про додаткову стерилізацію, щоб заготівля зберігалася довше і не зіпсувалася.

Як закатати маринований виноград

Інгредієнти:

1 кисть великого білого винограду,

2 ст. ложки 9%-го оцту,

5 штук гвоздики,

2 ст. ложки цукру,

0,5 ч. ложки солі,

окроп.

Приготування:

Зніміть виноград із кисті, щоб усі ягоди були окремо одна від одної. Переберіть виноград, відокремлюючи всі гілочки, листочки, а також зіпсовані плоди. Добре помийте ягоди. Наповніть виноградом заздалегідь підготовлені стерилізовані банки, але не утрамбовуйте ягоди. У кожну баночку покладіть гвоздику, насипте цукор, сіль і влийте оцет. Закип’ятіть воду, залийте банки окропом і накрийте кришкою, але не закручуйте. Простерилізуйте банки протягом 20-30 хвилин у киплячій воді. Після закінчення стерилізації закатайте банки з виноградом, переверніть, укутайте і залиште до охолодження.

Смачного!

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