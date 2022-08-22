Маринований виноград на зиму: рецепт дивовижної закуски до м’яса
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Зробивши таку заготівлю на зиму, ви не пошкодуєте – виноград чудово підходить до м’ясних та рибних страв.
Білий виноград — найбільш вдалий сорт цієї ягоди, яку можна закатати на зиму. Така чудова заготівка знадобиться вам і як проста закуска, і для приготування різних страв — салатів, випічки, м’ясних і рибних делікатесів. А ще її можна подавати до вина та використовувати для прикраси канапе.
"Телеграф" пропонує вам цікавий варіант смачного пряного кисло-солодкого винограду. Вибирайте великий виноград – такий виглядатиме у закусках ефектніше. Будьте впевнені – у вас не лише попросять добавки, а й спитають рецепт.
Готуючись закатати виноград, не забудьте про додаткову стерилізацію, щоб заготівля зберігалася довше і не зіпсувалася.
Як закатати маринований виноград
Інгредієнти:
- 1 кисть великого білого винограду,
- 2 ст. ложки 9%-го оцту,
- 5 штук гвоздики,
- 2 ст. ложки цукру,
- 0,5 ч. ложки солі,
- окроп.
Приготування:
- Зніміть виноград із кисті, щоб усі ягоди були окремо одна від одної.
- Переберіть виноград, відокремлюючи всі гілочки, листочки, а також зіпсовані плоди.
- Добре помийте ягоди.
- Наповніть виноградом заздалегідь підготовлені стерилізовані банки, але не утрамбовуйте ягоди.
- У кожну баночку покладіть гвоздику, насипте цукор, сіль і влийте оцет.
- Закип’ятіть воду, залийте банки окропом і накрийте кришкою, але не закручуйте.
- Простерилізуйте банки протягом 20-30 хвилин у киплячій воді.
- Після закінчення стерилізації закатайте банки з виноградом, переверніть, укутайте і залиште до охолодження.
Смачного!
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