Український книш всього за 30 хвилин: спрощений рецепт неймовірної страви від Євгена Клопотенка (відео)

Такі книші з картоплею обов’язково вам сподобаються

Страви української кухні вже давно славляться по всьому світу. Ресторани та кафе, в яких подаються наші традиційні смаколики, користуються популярністю практично в кожній країні, при тому, що не кожен українець, який живе у своїй країні, і не здогадується про багату історію своєї кухні — а даремно. Не всі знають про українські макові шулики, або про український книш, спрощеним рецептом якого поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

"Книш – це начинена паляничка, спечена з пісного чи дріжджового тіста. Начинка для книша відрізняється залежно від регіону України. Книші по-гуцульськи зазвичай роблять із бринзою, також є начинки з гречаною кашею та шкварками, квашеною капустою чи вареною картоплею з цибулею", — розповів відомий кухар.

Як приготувати книш з картоплею

Інгредієнти:

1 паковання сиру слайсами (160 г)

1 кг листкового дріжджового тіста (+ борошно для підпилу)

4-5 картоплин

1 цибулина

50 г волоських горіхів

3 ст. л. олії

1 жовток (для змащування)

1 пучок петрушки

сіль та перець до смаку

Приготування:

Очистьте 4-5 картоплин, поріжте середніми кубиками та складіть в каструлю. Залийте водою, додайте сіль до смаку та варіть 20 хвилин. Цибулину очистьте та поріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з 3 ст. л. олії та обсмажте цибулю до м’якості. Подрібніть ножем 50 г волоських горіхів. З готової картоплі злийте воду та розімніть у пюре, трохи посоліть і поперчіть до смаку. Додайте обсмажену цибулю та подрібнені волоські горіхи. Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Відкрийте паковання сиру слайсами. Наріжте слайси сиру середніми кубиками приблизно однакового розміру і теж додайте у каструлю до начинки. Ретельно перемішайте. Розділіть 1 кг листкового дріжджового тіста на два однакові квадрати, притрусивши робочу поверхню борошном. Розділіть начинку та викладіть зверху на квадрати. Загорніть тісто від країв до центру, але не доходячи до кінця, посередині має залишитися проміжок. Скріпіть краї тіста між собою. Так само зробіть і з другим пирогом. Викладіть сформовані пироги на деко, застелене пергаментом. Відділіть у мисочку яєчний жовток та трохи збийте його виделкою. За допомогою кулінарного пензлика змастіть книші жовтком. Поставте запікатися у розігріту до температури 180 градусів духовку на 30-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев’яною паличкою. Готову страву посипте посіченою зеленню петрушки.

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