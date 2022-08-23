Український книш всього за 30 хвилин: спрощений рецепт неймовірної страви від Євгена Клопотенка (відео)
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Страви української кухні вже давно славляться по всьому світу. Ресторани та кафе, в яких подаються наші традиційні смаколики, користуються популярністю практично в кожній країні, при тому, що не кожен українець, який живе у своїй країні, і не здогадується про багату історію своєї кухні — а даремно. Не всі знають про українські макові шулики, або про український книш, спрощеним рецептом якого поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
"Книш – це начинена паляничка, спечена з пісного чи дріжджового тіста. Начинка для книша відрізняється залежно від регіону України. Книші по-гуцульськи зазвичай роблять із бринзою, також є начинки з гречаною кашею та шкварками, квашеною капустою чи вареною картоплею з цибулею", — розповів відомий кухар.
Як приготувати книш з картоплею
Інгредієнти:
- 1 паковання сиру слайсами (160 г)
- 1 кг листкового дріжджового тіста (+ борошно для підпилу)
- 4-5 картоплин
- 1 цибулина
- 50 г волоських горіхів
- 3 ст. л. олії
- 1 жовток (для змащування)
- 1 пучок петрушки
- сіль та перець до смаку
Приготування:
- Очистьте 4-5 картоплин, поріжте середніми кубиками та складіть в каструлю. Залийте водою, додайте сіль до смаку та варіть 20 хвилин.
- Цибулину очистьте та поріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з 3 ст. л. олії та обсмажте цибулю до м’якості. Подрібніть ножем 50 г волоських горіхів.
- З готової картоплі злийте воду та розімніть у пюре, трохи посоліть і поперчіть до смаку. Додайте обсмажену цибулю та подрібнені волоські горіхи. Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів.
- Відкрийте паковання сиру слайсами. Наріжте слайси сиру середніми кубиками приблизно однакового розміру і теж додайте у каструлю до начинки. Ретельно перемішайте.
- Розділіть 1 кг листкового дріжджового тіста на два однакові квадрати, притрусивши робочу поверхню борошном. Розділіть начинку та викладіть зверху на квадрати.
- Загорніть тісто від країв до центру, але не доходячи до кінця, посередині має залишитися проміжок. Скріпіть краї тіста між собою. Так само зробіть і з другим пирогом.
- Викладіть сформовані пироги на деко, застелене пергаментом. Відділіть у мисочку яєчний жовток та трохи збийте його виделкою. За допомогою кулінарного пензлика змастіть книші жовтком.
- Поставте запікатися у розігріту до температури 180 градусів духовку на 30-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев’яною паличкою. Готову страву посипте посіченою зеленню петрушки.
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