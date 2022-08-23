Як замаринувати часник на зиму: рецепт закуски по-італійськи з ароматними спеціями

Закуска виходить дуже пікантною та запашною

Якщо ви турбуєтеся, що зібраний з грядки часник не долежить і до середини осені, не кажучи вже про глибоку зиму (раніше ми писали, як продовжити зберігання часнику на 2 роки), можна зберегти його корисні властивості, замаринувавши з пряними травами.

Рецептом маринованого часнику в банці поділилися на сайті vazhnoznat. Зазначається, що цей спосіб маринування вигадав відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті.

Як замаринувати часник із пряними спеціями

Інгредієнти:

250 г води

5 головок часнику

250 г яблучного оцту

30 г оливкової олії

15 г морської солі

25 г перцю чилі

3–4 гілочки чебрецю

2 г м’яти

1 г орегано

Приготування:

У сотейник налийте трохи води та поставте на плиту. Вогонь встановіть максимальний. До води вилийте яблучний оцет у пропорції 1:1. До майбутнього маринаду додайте також морську сіль. Перемішайте та залиште закипати. Почистьте та помийте часник. Коли маринад закипить, додайте часник до сотейника. Варіть на мінімальному вогні кілька хвилин. Але не переваріть остаточно. Підготуйте інші інгредієнти. Перець чилі дрібно наріжте. Також дрібно нарубайте чебрець і м’яту. Все складіть в одну миску. Відправте туди варений часник. Посипте орегано і додайте трохи оливкової олії. Перемішайте усі інгредієнти. Залиште на 30 хвилин, щоб часник охолонув. У чисту банку додайте 2 гілочки чебрецю і 3 листочки м’яти. Перекладіть туди маринований часник і додайте оливкову олію. Залиште банку з часником на кілька днів, щоб він ще краще промаринувався.

Раніше "Телеграф" писав, як швидко замаринувати баклажани. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.