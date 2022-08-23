Як замаринувати часник на зиму: рецепт закуски по-італійськи з ароматними спеціями
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Закуска виходить дуже пікантною та запашною
Якщо ви турбуєтеся, що зібраний з грядки часник не долежить і до середини осені, не кажучи вже про глибоку зиму (раніше ми писали, як продовжити зберігання часнику на 2 роки), можна зберегти його корисні властивості, замаринувавши з пряними травами.
Рецептом маринованого часнику в банці поділилися на сайті vazhnoznat. Зазначається, що цей спосіб маринування вигадав відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті.
Як замаринувати часник із пряними спеціями
Інгредієнти:
- 250 г води
- 5 головок часнику
- 250 г яблучного оцту
- 30 г оливкової олії
- 15 г морської солі
- 25 г перцю чилі
- 3–4 гілочки чебрецю
- 2 г м’яти
- 1 г орегано
Приготування:
- У сотейник налийте трохи води та поставте на плиту. Вогонь встановіть максимальний. До води вилийте яблучний оцет у пропорції 1:1. До майбутнього маринаду додайте також морську сіль. Перемішайте та залиште закипати.
- Почистьте та помийте часник. Коли маринад закипить, додайте часник до сотейника. Варіть на мінімальному вогні кілька хвилин. Але не переваріть остаточно.
- Підготуйте інші інгредієнти. Перець чилі дрібно наріжте. Також дрібно нарубайте чебрець і м’яту. Все складіть в одну миску. Відправте туди варений часник. Посипте орегано і додайте трохи оливкової олії. Перемішайте усі інгредієнти. Залиште на 30 хвилин, щоб часник охолонув.
- У чисту банку додайте 2 гілочки чебрецю і 3 листочки м’яти. Перекладіть туди маринований часник і додайте оливкову олію. Залиште банку з часником на кілька днів, щоб він ще краще промаринувався.
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