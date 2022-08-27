Густе, як мармелад: простий рецепт найсмачнішого яблучного повидла

Його можна намазувати на хліб, подавати до млинців, а також використовувати як крем для будь-якого бісквіту чи пирога!

Поки що сезон консервації ще в розпалі, важливо встигнути приготувати різні закатки на зиму. Ми вже розповідали, як заготувати помідори, огірки та кабачки на зиму, а тепер хочемо поділитися рецептом чогось солоденького, а саме рецептом найсмачнішого густого яблучного повидла.

Яблучне повидло: рецепт

Інгредієнти:

1 кг яблук

1 л води

2 ст. л. лимонного соку

700 г цукру

Спосіб приготування:

Яблука вимийте і наріжте часточками. Частки помістіть у миску з водою та лимонним соком (на 1 літр води близько 2 столових ложок) і залиште небагато, а потім злийте воду та промийте яблука. Додайте половину цукру до яблук і залиште, поки фрукти не пустять сік. Всипте яблука в каструлю і варіть на повільному вогні до темнішого кольору і густої консистенції (близько 20 хвилин). Після збийте отримане повидло блендером. Після цього додайте другу половину цукру і варіть ще 15 хвилин. Не варто перетравлювати, інакше повидло буде дуже густим. Готове повидло розкладіть банками. За бажанням можна закатати їх, а можна просто накрити капроновою кришкою та зберігати в холодильнику.

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