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Густе, як мармелад: простий рецепт найсмачнішого яблучного повидла

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт яблучного повидла
Рецепт яблучного повидла

Його можна намазувати на хліб, подавати до млинців, а також використовувати як крем для будь-якого бісквіту чи пирога!

Поки що сезон консервації ще в розпалі, важливо встигнути приготувати різні закатки на зиму. Ми вже розповідали, як заготувати помідори, огірки та кабачки на зиму, а тепер хочемо поділитися рецептом чогось солоденького, а саме рецептом найсмачнішого густого яблучного повидла.

Яблучне повидло: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук
  • 1 л води
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 700 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Яблука вимийте і наріжте часточками. Частки помістіть у миску з водою та лимонним соком (на 1 літр води близько 2 столових ложок) і залиште небагато, а потім злийте воду та промийте яблука.
  2. Додайте половину цукру до яблук і залиште, поки фрукти не пустять сік.
  3. Всипте яблука в каструлю і варіть на повільному вогні до темнішого кольору і густої консистенції (близько 20 хвилин). Після збийте отримане повидло блендером.
  4. Після цього додайте другу половину цукру і варіть ще 15 хвилин. Не варто перетравлювати, інакше повидло буде дуже густим.
  5. Готове повидло розкладіть банками. За бажанням можна закатати їх, а можна просто накрити капроновою кришкою та зберігати в холодильнику.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму цвітну капусту. Рецепт здивує простотою.

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