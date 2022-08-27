Густе, як мармелад: простий рецепт найсмачнішого яблучного повидла
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 208
Його можна намазувати на хліб, подавати до млинців, а також використовувати як крем для будь-якого бісквіту чи пирога!
Поки що сезон консервації ще в розпалі, важливо встигнути приготувати різні закатки на зиму. Ми вже розповідали, як заготувати помідори, огірки та кабачки на зиму, а тепер хочемо поділитися рецептом чогось солоденького, а саме рецептом найсмачнішого густого яблучного повидла.
Яблучне повидло: рецепт
Інгредієнти:
- 1 кг яблук
- 1 л води
- 2 ст. л. лимонного соку
- 700 г цукру
Спосіб приготування:
- Яблука вимийте і наріжте часточками. Частки помістіть у миску з водою та лимонним соком (на 1 літр води близько 2 столових ложок) і залиште небагато, а потім злийте воду та промийте яблука.
- Додайте половину цукру до яблук і залиште, поки фрукти не пустять сік.
- Всипте яблука в каструлю і варіть на повільному вогні до темнішого кольору і густої консистенції (близько 20 хвилин). Після збийте отримане повидло блендером.
- Після цього додайте другу половину цукру і варіть ще 15 хвилин. Не варто перетравлювати, інакше повидло буде дуже густим.
- Готове повидло розкладіть банками. За бажанням можна закатати їх, а можна просто накрити капроновою кришкою та зберігати в холодильнику.
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно заготовити на зиму цвітну капусту. Рецепт здивує простотою.