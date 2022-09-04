Апетитний борщ гарантований: перевірений часом рецепт борщової заправки з квасолею
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Ви не пошкодуєте, якщо ви приготуєте таку заправку на зиму.
Щоб полегшити собі "життя" і довго не поратися з приготуванням борщу, багато домогосподарок наперед заготовляють борщові заправки. Їх можна готувати як із квасолею, так і без неї. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом овочів із квасолею.
Борщова заправка з квасолею: рецепт
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- 3 ст. квасолі
- 1 кг моркви
- 300 г цукру
- 1 ст. л. рослинної олії
- 1 кг червоного перцю
- 2,5 ст. л. солі
- 70 мл оцту 9%
Спосіб приготування:
- Квасолю промийте та відваріть у підсоленій воді практично до готовності.
- Овочі також промийте. Перець очистьте від зернят та плодоніжки, а потім наріжте соломкою. Перець краще купувати червоний. Моркву натріть на середній тертці. Помідори пропустіть через м’ясорубку.
- Всі овочі перекладіть у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль, цукор, олію.
- Після закипання зменште вогонь та варіть ще близько пів години.
- За 10 хвилин до готовності влийте оцет.
- Готову овочеву суміш розлийте за попередньо стерилізованими банками, закрийте кришками і на ніч залиште під ковдрою.
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