Апетитний борщ гарантований: перевірений часом рецепт борщової заправки з квасолею

Ви не пошкодуєте, якщо ви приготуєте таку заправку на зиму.

Щоб полегшити собі "життя" і довго не поратися з приготуванням борщу, багато домогосподарок наперед заготовляють борщові заправки. Їх можна готувати як із квасолею, так і без неї. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом овочів із квасолею.

Борщова заправка з квасолею: рецепт

Інгредієнти:

2 кг помідорів

3 ст. квасолі

1 кг моркви

300 г цукру

1 ст. л. рослинної олії

1 кг червоного перцю

2,5 ст. л. солі

70 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

Квасолю промийте та відваріть у підсоленій воді практично до готовності. Овочі також промийте. Перець очистьте від зернят та плодоніжки, а потім наріжте соломкою. Перець краще купувати червоний. Моркву натріть на середній тертці. Помідори пропустіть через м’ясорубку. Всі овочі перекладіть у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль, цукор, олію. Після закипання зменште вогонь та варіть ще близько пів години. За 10 хвилин до готовності влийте оцет. Готову овочеву суміш розлийте за попередньо стерилізованими банками, закрийте кришками і на ніч залиште під ковдрою.

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