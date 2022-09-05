Рецепт помідорів на зиму, які на смак, як свіжі: треба лише 2 інгредієнти (відео)

Такі помідори закриваються без оцту

Зберегти на період холодів смак томатів, як у свіжих, можна не лише заморозивши овочі, а й за допомогою певного способу консервації. Для цього не потрібно використовувати оцет або інший маринад, адже помідори готуються у своєму соку.

Рецептом смачних томатів на зиму, які закриваються без оцту, поділилася українська фудблогерка Лілія Цвіт у Youtube. Для приготування закрутки знадобляться лише два інгредієнти — помідори та сіль. За словами кулінара, у такому вигляді овочі добре зберігаються. До речі, сік виходить також смачний, його можна додавати в супи, соуси або просто пити.

Інгредієнти на 2 банки об’ємом по 1 л:

помідори (найкраще підійде сорт "Сливка") — 3 кг (з них — 1,5 для соку)

сіль – 1,5 ст. ложки з верхом

Спосіб приготування:

Помідори промити. Зробити невеликі надрізи на кожному помідорі (як на відео), щоб потім можна було легко зняти шкірку. Помістити помідори в киплячу воду на 1-2 хвилини, це допоможе швидко позбутися шкірки. Відокремити шкірку. Очищені помідори скласти в чисті банки. Помідори для соку нарізати четвертинками і перемолоти за допомогою комбайнера чи м’ясорубки, шкірку очищати не потрібно. Перемелену масу перелити в каструлю, додати сіль. Довести до кипіння. Зняти із плити. Гарячою масою помідорів залити банки з плодами. Нещільно прикрити кришками і відправити стерилізуватися. Герметично закрити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як закрити на зиму аджику без оцту. А також ми ділилися рецептом лечо з м’ясом і крупою на зиму, таким собі готовим обідом з банки.