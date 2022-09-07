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Маринований запечений перець із горішками: смак просто чудовий

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Апетитна закуска з маринованого болгарського перцю Новина оновлена 06 вересня 2022, 09:16
Апетитна закуска з маринованого болгарського перцю

Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.

Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою.

Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.

Як приготувати салат із болгарського перцю

Інгредієнти:

  • болгарський перець – 3 шт.,
  • часник – 1 зубчик.
  • петрушка — 1 ч. ложка,
  • білий ізюм – 1 ст. ложка,
  • кедрові горіхи – 1 ст. ложка,
  • оливкова олія – 2 ст. ложки,
  • сік лимона чи лайма – за смаком,
  • чорний мелений перець – за смаком,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю.
  2. Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин.
  3. З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками.
  4. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами.
  5. Часник пропустіть через часничницю.
  6. Подрібніть зелень.
  7. Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть.
  8. Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився іще одним варіантом салату з горішками – у ньому використовуються обсмажені кабачки. А ще читайте корисний рецепт дієтичного фруктового салату з йогуртом.

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#Рецепт #Перець