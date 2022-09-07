Маринований запечений перець із горішками: смак просто чудовий

Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.

Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою.

Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.

Як приготувати салат із болгарського перцю

Інгредієнти:

болгарський перець – 3 шт.,

часник – 1 зубчик.

петрушка — 1 ч. ложка,

білий ізюм – 1 ст. ложка,

кедрові горіхи – 1 ст. ложка,

оливкова олія – 2 ст. ложки,

сік лимона чи лайма – за смаком,

чорний мелений перець – за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю. Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин. З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками. Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами. Часник пропустіть через часничницю. Подрібніть зелень. Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть. Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.

Смачного!

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