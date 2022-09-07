Маринований запечений перець із горішками: смак просто чудовий
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Як смачно приготувати солодкий болгарський перець: запікайте у духовці та зробіть салат.
Любите овочі в маринаді та в міру гострі пікантні закуски? Тоді вам напевно сподобається болгарський перець, запечений у духовці та просочений ароматною заправкою.
Рецепт приготування салатного перцю доволі простий. А в результаті ви отримуєте яскраву, соковиту, насичену за смаком та кольором закуску-салат. Для цієї страви перець краще вибирати червоний, солодкий та м’ясистий – такий виходить особливо смачним.
Як приготувати салат із болгарського перцю
Інгредієнти:
- болгарський перець – 3 шт.,
- часник – 1 зубчик.
- петрушка — 1 ч. ложка,
- білий ізюм – 1 ст. ложка,
- кедрові горіхи – 1 ст. ложка,
- оливкова олія – 2 ст. ложки,
- сік лимона чи лайма – за смаком,
- чорний мелений перець – за смаком,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Перець помийте і цілим запечіть у духовці при 200°С до м’якості протягом 30-40 хвилин, залежно від розміру та м’ясистості перцю.
- Після цього накрийте його харчовою плівкою на кілька хвилин.
- З готового запеченого перцю легко сходить шкірка. Очистіть овоч і поріжте смужками.
- Кедрові горіхи обсмажте на сухій сковороді протягом трьох хвилин до появи аромату і подрібніть. Якщо немає кедрових, їх можна замінити волоськими горіхами.
- Часник пропустіть через часничницю.
- Подрібніть зелень.
- Ізюм помийте, обсушіть і подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти, дайте настоятися 20 хвилин та можна подавати.
Смачного!
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