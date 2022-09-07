Найніжніша печінка у гірчично-сметанному соусі: виходить дуже м’якою та смачною

Цей простий соус здатний виправити навіть жорстку і тверду печінку.

З субпродуктів страви виходять анітрохи не гірше, ніж приготовлені із чистого м’яса. Незважаючи на те, що печінка зазвичай буває сухою та твердою, є кілька секретів, які зроблять цей продукт найніжнішим і дуже смачним.

"Телеграф" ділиться з вами рецептом, за яким печінка завжди виходить соковитою, м’якою, з приємною гірчинкою. Секрет криється у підготовці продукту, а також в оригінальному соусі.

Для цього рецепту вибирайте свіжу печінку, а не заморожену. Підійде будь-яка — яловича, свиняча або куряча.

Як приготувати печінку під білим соусом

Інгредієнти:

700 г печінки,

3 цибулини,

2 зубки часнику,

4 ст. ложки сметани,

1 ч. ложка гірчиці,

1 ч. ложка цукру,

спеції: чорний мелений перець, базилік, орегано, розмарин за смаком,

сіль за смаком.

Приготування:

Печінку поріжте невеликими шматочками, а яловичу не забудьте очистити від плівки. Залийте печінку окропом і залиште на кілька хвилин — так вона позбудеться специфічного запаху та гіркоти. Цибулю наріжте півкільцями. Подрібніть часник. Обсмажте цибулю у розігрітій олії до золотистого кольору. Додайте цукор, сіль, часник і перемішайте. За хвилину викладіть до цибулі шматочки печінки. Перемішайте та обсмажте на великому вогні дві хвилини, а потім зменшіть вогонь і тушкуйте під закритою кришкою 5 хвилин. Приготуйте соус для печінки. Для цього у мисці змішайте сметану з гірчицею і при необхідності розбавте водою до потрібної густини. Соус влийте на сковороду із печінкою. Накрийте кришкою і тушкуйте 10 хвилин на повільному вогні. Готову печінку під сметанно-гірчичним соусом подавайте з будь-яким гарніром.

Смачного!

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