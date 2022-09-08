Огіркові роли без рису: адаптований рецепт японської кухні

Спробуйте приготувати вдома роли із простих інгредієнтів за оригінальним рецептом.

Любителі суші та ролів можуть побалувати себе смачним поєднанням риби, авокадо та вершкового сиру, які у вигляді начинки наповнюють огіркові роли. Проте, на відміну традиційних суші, тут немає рису.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт японської кухні, вдосконалений під українських гурманів. За ним роли готуються дуже просто, швидко та смачно. Спробуйте!

Як приготувати огіркові роли

Інгредієнти:

червона слабосолона риба,

салатний огірок,

авокадо,

вершковий сир,

васабі,

соєвий соус для подачі.

Приготування:

Наріжте слайсами огірок. Це можна зробити за допомогою спеціальної терки чи ножа для чищення овочів. Авокадо поріжте смужками. Червону рибу наріжте довгими шматочками. Бамбуковий килимок застеліть харчовою плівкою, а на неї викладіть слайси огірка внахлест один на одного, щоб вони були єдиним пластом. Край огірка, на якому буде начинка, промажте васабі та викладіть авокадо, рибу і сир. За допомогою бамбукового килимка акуратно скрутіть тугий рол. Наріжте рол на 6-8 порційних шматочків. Подавайте огіркові роли із соєвим соусом.

Смачного!

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