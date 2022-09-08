Незвичайна заготівля кабачків на зиму: варимо ароматний компот

Ніхто не визначить, із чого це цей компот, якщо не знатиме заздалегідь.

Традиційно із кабачків заготовляють овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього літнього овочу.

"Телеграф" пропонує вам поекспериментувати та зварити на зиму компот із кабачків. У поєднанні з яблуками і лимоном виходить чудовий смак та приємний цитрусовий аромат. Тож мало хто з необізнаних людей, яких ви взимку частуватимете своєю закаткою, зможе розгадати, що це за "фрукт" такий.

За запропонованим рецептом виходить приблизно шість 2-літрових банок кабачкового компоту.

Як приготувати компот із кабачків на зиму

Інгредієнти:

5 кабачків середнього розміру,

1,5 кг яблук,

0,5 лимона,

1,2 кг цукру,

вода.

Приготування:

Кабачки очистіть від шкірки та насіння, а м’якоть поріжте невеликими кубиками. Яблука також очистіть від серцевини поріжте середніми часточками. Лимон поріжте тонкими скибочками зі шкіркою. Наповніть підготовлені стерилізовані банки кабачками, яблуками та лимоном приблизно на 1/3 об’єму. Закип’ятіть воду, залийте в банки до верху і накрийте металевими кришками. Залишіть кабачки настоятися на 10-15 хвилин. Потім злийте воду в каструлю, додайте цукор із розрахунку одна склянка на кожну банку. Знову закип’ятіть воду та залийте сиропом кабачки. Закатайте компот, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Смачного!

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