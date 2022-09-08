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Незвичайна заготівля кабачків на зиму: варимо ароматний компот

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Кабачковий компот із яблуками Новина оновлена 08 вересня 2022, 18:04
Кабачковий компот із яблуками

Ніхто не визначить, із чого це цей компот, якщо не знатиме заздалегідь.

Традиційно із кабачків заготовляють овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього літнього овочу.

"Телеграф" пропонує вам поекспериментувати та зварити на зиму компот із кабачків. У поєднанні з яблуками і лимоном виходить чудовий смак та приємний цитрусовий аромат. Тож мало хто з необізнаних людей, яких ви взимку частуватимете своєю закаткою, зможе розгадати, що це за "фрукт" такий.

За запропонованим рецептом виходить приблизно шість 2-літрових банок кабачкового компоту.

Як приготувати компот із кабачків на зиму

Інгредієнти:

  • 5 кабачків середнього розміру,
  • 1,5 кг яблук,
  • 0,5 лимона,
  • 1,2 кг цукру,
  • вода.

Приготування:

  1. Кабачки очистіть від шкірки та насіння, а м’якоть поріжте невеликими кубиками.
  2. Яблука також очистіть від серцевини поріжте середніми часточками.
  3. Лимон поріжте тонкими скибочками зі шкіркою.
  4. Наповніть підготовлені стерилізовані банки кабачками, яблуками та лимоном приблизно на 1/3 об’єму.
  5. Закип’ятіть воду, залийте в банки до верху і накрийте металевими кришками.
  6. Залишіть кабачки настоятися на 10-15 хвилин.
  7. Потім злийте воду в каструлю, додайте цукор із розрахунку одна склянка на кожну банку.
  8. Знову закип’ятіть воду та залийте сиропом кабачки.
  9. Закатайте компот, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився секретом досвідчених господинь, як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими. А ще запишіть собі рецепт смачного соковитого лечо на зиму.

Теги:
#Кабачки #Консервація