Незвичайна заготівля кабачків на зиму: варимо ароматний компот
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ніхто не визначить, із чого це цей компот, якщо не знатиме заздалегідь.
Традиційно із кабачків заготовляють овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього літнього овочу.
"Телеграф" пропонує вам поекспериментувати та зварити на зиму компот із кабачків. У поєднанні з яблуками і лимоном виходить чудовий смак та приємний цитрусовий аромат. Тож мало хто з необізнаних людей, яких ви взимку частуватимете своєю закаткою, зможе розгадати, що це за "фрукт" такий.
За запропонованим рецептом виходить приблизно шість 2-літрових банок кабачкового компоту.
Як приготувати компот із кабачків на зиму
Інгредієнти:
- 5 кабачків середнього розміру,
- 1,5 кг яблук,
- 0,5 лимона,
- 1,2 кг цукру,
- вода.
Приготування:
- Кабачки очистіть від шкірки та насіння, а м’якоть поріжте невеликими кубиками.
- Яблука також очистіть від серцевини поріжте середніми часточками.
- Лимон поріжте тонкими скибочками зі шкіркою.
- Наповніть підготовлені стерилізовані банки кабачками, яблуками та лимоном приблизно на 1/3 об’єму.
- Закип’ятіть воду, залийте в банки до верху і накрийте металевими кришками.
- Залишіть кабачки настоятися на 10-15 хвилин.
- Потім злийте воду в каструлю, додайте цукор із розрахунку одна склянка на кожну банку.
- Знову закип’ятіть воду та залийте сиропом кабачки.
- Закатайте компот, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився секретом досвідчених господинь, як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими. А ще запишіть собі рецепт смачного соковитого лечо на зиму.