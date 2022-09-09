З тістом не будете довго возитися – воно пісочне і не вимагає особливої техніки приготування

Осінь — та пора, коли хочеться закутатись в ковдру з гарячою чашкою чаю або кави, смакуючи з ароматним напоєм солоденькі смаколики. Це може бути популярне вівсяне печиво, сирні "гусячі лапки" або навіть печиво з передбаченнями. Також можна насолодитись чимось чисто українським.

Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати мандрики — обрядове українське печиво з начинкою із кисломолочного сиру та маку.

Як правильно приготувати мандрики

Інгредієнти для тіста:

600 г пшеничного борошна

3 яйця

200 г вершкового масла 82,5%

1 ст. л. цукру

½ ч. л. солі

100 г сметани 20%

Інгредієнти для начинки:

400 г кисломолочного сиру 9%

100 г сметани 20%

1 яйце (+1 яєчний жовток для змащування)

2 ст. л. цукру

1 ст. л. маку

Приготування:

Дістаньте заздалегідь вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та розм’якло. Зробіть пісочне тісто. В глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм’якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте ½ ч. л. солі,1 ст. л. цукру та 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонну машину із насадкою "Гак". З тіста зробіть кулю, оберніть її харчовою плівкою та поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів. Зробіть начинку. В глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст. л. цукру, вбийте 1 яйце, додайте 100 г сметани та додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте з нього пласт завтовшки 4 мм. Великою склянкою, діаметром 8 см, виріжте кружальця. На одну частину кружалець викладайте начинку з кисломолочного сиру та маку. А іншими кружальцями накривайте та обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок. Деко застеліть пергаментним папером та викладайте на нього печиво. Один жовток збийте виделкою у невеличкій мисці та за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво. Ставте запікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.

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