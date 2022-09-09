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Пісочне печиво з сиром та маком: Клопотенко поділився рецептом українських мандриків (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати мандрики - простий рецепт Новина оновлена 09 вересня 2022, 14:21
Як приготувати мандрики - простий рецепт

З тістом не будете довго возитися – воно пісочне і не вимагає особливої техніки приготування

Осінь — та пора, коли хочеться закутатись в ковдру з гарячою чашкою чаю або кави, смакуючи з ароматним напоєм солоденькі смаколики. Це може бути популярне вівсяне печиво, сирні "гусячі лапки" або навіть печиво з передбаченнями. Також можна насолодитись чимось чисто українським.

Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати мандрики — обрядове українське печиво з начинкою із кисломолочного сиру та маку.

Як правильно приготувати мандрики

Інгредієнти для тіста:

  • 600 г пшеничного борошна
  • 3 яйця
  • 200 г вершкового масла 82,5%
  • 1 ст. л. цукру
  • ½ ч. л. солі
  • 100 г сметани 20%

Інгредієнти для начинки:

  • 400 г кисломолочного сиру 9%
  • 100 г сметани 20%
  • 1 яйце (+1 яєчний жовток для змащування)
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. маку

Приготування:

  1. Дістаньте заздалегідь вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та розм’якло.
  2. Зробіть пісочне тісто. В глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм’якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте ½ ч. л. солі,1 ст. л. цукру та 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонну машину із насадкою "Гак".
  3. З тіста зробіть кулю, оберніть її харчовою плівкою та поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.
  4. Зробіть начинку. В глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст. л. цукру, вбийте 1 яйце, додайте 100 г сметани та додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
  5. Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте з нього пласт завтовшки 4 мм. Великою склянкою, діаметром 8 см, виріжте кружальця.
  6. На одну частину кружалець викладайте начинку з кисломолочного сиру та маку. А іншими кружальцями накривайте та обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок.
  7. Деко застеліть пергаментним папером та викладайте на нього печиво.
  8. Один жовток збийте виделкою у невеличкій мисці та за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво.
  9. Ставте запікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного шоколадного печива з тріщинками. Смаколик готується досить швидко, а до складу входять звичайні інгредієнти.

Теги:
#Печиво #Десерти #Рецепти #Євген Клопотенко