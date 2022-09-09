Пісочне печиво з сиром та маком: Клопотенко поділився рецептом українських мандриків (відео)
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З тістом не будете довго возитися – воно пісочне і не вимагає особливої техніки приготування
Осінь — та пора, коли хочеться закутатись в ковдру з гарячою чашкою чаю або кави, смакуючи з ароматним напоєм солоденькі смаколики. Це може бути популярне вівсяне печиво, сирні "гусячі лапки" або навіть печиво з передбаченнями. Також можна насолодитись чимось чисто українським.
Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує приготувати мандрики — обрядове українське печиво з начинкою із кисломолочного сиру та маку.
Як правильно приготувати мандрики
Інгредієнти для тіста:
- 600 г пшеничного борошна
- 3 яйця
- 200 г вершкового масла 82,5%
- 1 ст. л. цукру
- ½ ч. л. солі
- 100 г сметани 20%
Інгредієнти для начинки:
- 400 г кисломолочного сиру 9%
- 100 г сметани 20%
- 1 яйце (+1 яєчний жовток для змащування)
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. маку
Приготування:
- Дістаньте заздалегідь вершкове масло з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури та розм’якло.
- Зробіть пісочне тісто. В глибоку миску всипте 600 г пшеничного борошна, додайте 200 г розм’якшеного вершкового масла 82,5%, вбийте 3 яйця, додайте ½ ч. л. солі,1 ст. л. цукру та 100 г сметани 20%. Замісіть тісто. За бажанням використовуйте кухонну машину із насадкою "Гак".
- З тіста зробіть кулю, оберніть її харчовою плівкою та поставте в холодильник на 20 хвилин відпочивати. Увімкніть розігріватися духовку до 180 градусів.
- Зробіть начинку. В глибоку миску викладіть 400 г кисломолочного сиру 9%, всипте 2 ст. л. цукру, вбийте 1 яйце, додайте 100 г сметани та додайте 1 ст. л. маку. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- Дістаньте з холодильника тісто, розкачайте з нього пласт завтовшки 4 мм. Великою склянкою, діаметром 8 см, виріжте кружальця.
- На одну частину кружалець викладайте начинку з кисломолочного сиру та маку. А іншими кружальцями накривайте та обережно заліпіть їх пальцями, щоб не було дірочок.
- Деко застеліть пергаментним папером та викладайте на нього печиво.
- Один жовток збийте виделкою у невеличкій мисці та за допомогою кулінарного пензлика змастіть печиво.
- Ставте запікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.
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