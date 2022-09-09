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Такі смачні огірки ви ще не закривали: перевірений рецепт закрутки з 1 незвичайним інгредієнтом (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мариновані огірки в кетчупі
Мариновані огірки в кетчупі

Огірки в соусі виходять неймовірно ароматними

Існує безліч рецептів маринованих огірків на зиму, в тому числі у вигляді салату з перцями. Додати овочам прянощі, приємної гостроти та ароматності допоможе один нетрадиційний інгредієнт. Йдеться про соус "Чилі".

Рецептом маринованих огірків із кетчупом "Чилі" на зиму ділиться кулінарний ютуб-блог "Українська кухня кращі традиції". Овочі, заготовлені цим способом, виходять хрусткими та мають пікантний смак. Відмінно підходять до багатьох гарнірів.

Інгредієнти (вистачить на 6 банок об’ємом 1 л):

  • 2,5 л води
  • 75 г солі
  • 180 г цукру
  • 200 мл оцту
  • 3 кг огірків
  • 6 шт. лаврового листа
  • Парасольки кропу
  • 6 шт. запашного перцю
  • 12 шт. чорного перцю горошком
  • 6 шт. зубчики часнику
  • 12 ст. л. кетчупу "Чилі"

Спосіб приготування:

  1. Готуємо огірки. Їх потрібно добре промити, обрізати ножем кінчики плода.
  2. У стерилізовані банки (1 л) у кожну кладемо на дно лавровий лист, запашний перець, два горошки чорного перцю, зубчик часнику, парасольку кропу.
  3. Закладаємо огірки, добре утрамбовуємо.
  4. Готуємо маринад. У каструлю наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, кетчуп "Чилі", добре перемішуємо, чекаємо, щоб закипіло, виливаємо оцет і знімаємо з вогню. Розливаємо маринад зверху на огірки.
  5. Беремо велику каструлю, кладемо на дно рушник, ставимо банки, наливаємо холодну воду. Накриваємо банки кришками. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння і стерилізуємо 20 хвилин.
  6. Далі закриваємо огірки. Перевертаємо кожну банку вгору дном, укутуємо ковдрою, залишаємо охолонути. Зберігати огірки слід у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смачно заготовити на зиму можна навіть закрутку з огірками-переростками. Рецепт освоїть кожен.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація