Такі смачні огірки ви ще не закривали: перевірений рецепт закрутки з 1 незвичайним інгредієнтом (відео)
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Огірки в соусі виходять неймовірно ароматними
Існує безліч рецептів маринованих огірків на зиму, в тому числі у вигляді салату з перцями. Додати овочам прянощі, приємної гостроти та ароматності допоможе один нетрадиційний інгредієнт. Йдеться про соус "Чилі".
Рецептом маринованих огірків із кетчупом "Чилі" на зиму ділиться кулінарний ютуб-блог "Українська кухня кращі традиції". Овочі, заготовлені цим способом, виходять хрусткими та мають пікантний смак. Відмінно підходять до багатьох гарнірів.
Інгредієнти (вистачить на 6 банок об’ємом 1 л):
- 2,5 л води
- 75 г солі
- 180 г цукру
- 200 мл оцту
- 3 кг огірків
- 6 шт. лаврового листа
- Парасольки кропу
- 6 шт. запашного перцю
- 12 шт. чорного перцю горошком
- 6 шт. зубчики часнику
- 12 ст. л. кетчупу "Чилі"
Спосіб приготування:
- Готуємо огірки. Їх потрібно добре промити, обрізати ножем кінчики плода.
- У стерилізовані банки (1 л) у кожну кладемо на дно лавровий лист, запашний перець, два горошки чорного перцю, зубчик часнику, парасольку кропу.
- Закладаємо огірки, добре утрамбовуємо.
- Готуємо маринад. У каструлю наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, кетчуп "Чилі", добре перемішуємо, чекаємо, щоб закипіло, виливаємо оцет і знімаємо з вогню. Розливаємо маринад зверху на огірки.
- Беремо велику каструлю, кладемо на дно рушник, ставимо банки, наливаємо холодну воду. Накриваємо банки кришками. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо до кипіння і стерилізуємо 20 хвилин.
- Далі закриваємо огірки. Перевертаємо кожну банку вгору дном, укутуємо ковдрою, залишаємо охолонути. Зберігати огірки слід у прохолодному місці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що смачно заготовити на зиму можна навіть закрутку з огірками-переростками. Рецепт освоїть кожен.