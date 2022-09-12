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Соковитіше не буває: простий рецепт чудових рублених котлет із овочами

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Рублені курячі котлети Новина оновлена 12 вересня 2022, 14:40
Рублені курячі котлети

Такі котлети зроблять будь-який обід або вечерю дуже смачною та ситною

Щоб котлети виходили ніжними, багато кулінарів не радять додавати в них хліб. А соковитості додадуть овочеві інгредієнти. Якщо ви хочете витратити мінімум зусиль та приготувати м’ясо, то вам підійде варіант рублених котлет.

Рецептом дуже смачних рублених котлет з курки з овочами поділилася фудблогерка Валя Саєнко в Instagram. За її словами, котлети виходять дуже соковиті та досить дієтичні. Рецепт цієї страви вражає простотою.

Складові:

  • Філе куряче — 2 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Сир твердий – 100 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зубчики
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Сіль перець
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо маленьким кубиком. Найзручніше це робити, коли м’ясо підморожене. Таким же кубиком нарізаємо перець та бланшовані томати без шкірки та насіння.
  2. Дуже дрібно ріжемо цибулю, додаємо сметану і дрібно порізаний часник та зелень. Сир натираємо і також туди.
  3. Додаємо яйця, борошно, сіль та перець.
  4. Смажимо котлети із двох сторін на середньому вогні.

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