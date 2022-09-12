Соковитіше не буває: простий рецепт чудових рублених котлет із овочами
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Такі котлети зроблять будь-який обід або вечерю дуже смачною та ситною
Щоб котлети виходили ніжними, багато кулінарів не радять додавати в них хліб. А соковитості додадуть овочеві інгредієнти. Якщо ви хочете витратити мінімум зусиль та приготувати м’ясо, то вам підійде варіант рублених котлет.
Рецептом дуже смачних рублених котлет з курки з овочами поділилася фудблогерка Валя Саєнко в Instagram. За її словами, котлети виходять дуже соковиті та досить дієтичні. Рецепт цієї страви вражає простотою.
Складові:
- Філе куряче — 2 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Сир твердий – 100 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Перець болгарський – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зубчики
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Зелень
- Сіль перець
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо маленьким кубиком. Найзручніше це робити, коли м’ясо підморожене. Таким же кубиком нарізаємо перець та бланшовані томати без шкірки та насіння.
- Дуже дрібно ріжемо цибулю, додаємо сметану і дрібно порізаний часник та зелень. Сир натираємо і також туди.
- Додаємо яйця, борошно, сіль та перець.
- Смажимо котлети із двох сторін на середньому вогні.
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