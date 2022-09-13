Так просто, але так смачно: як приготувати популярне печиво "Гусячі лапки" (відео)

Немає нічого смачнішого за домашнє печиво, в якому тільки натуральні інгредієнти

У магазинах можна знайти різні види випічки, але, погодьтеся, зроблена своїми руками набагато смачніша. Домашнє печиво — ідеальний варіант, якщо не знаєте, що приготувати до чаю. Старі добрі "Гусячі лапки" не містять жодних зайвих інгредієнтів і порадують смаком та приємною хрусткою скоринкою.

Рецептом печива "Гусячі лапки" поділилася фудблогерка Тетяна Шеремет (tania_sheremet) у Instagram. Цей смаколик досить простий у приготуванні, та й знадобляться цілком доступні інгредієнти. Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки.

Інгредієнти:

борошно — 100 г

кисломолочний сир – 180 г (5%)

вершкове масло – 60 г

розпушувач — 4 г

дрібка солі

Для обвалення:

цукор – 100 г

ванільний цукор – 10 г

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо борошно, кисломолочний сир, масло кімнатної температури, розпушувач, сіль, швидко замішуємо тісто. Розкочуємо товщиною 3 мм, при необхідності підсипаємо борошном, вирізаємо кружальця. Цукор змішуємо з ванільним цукром, обвалюємо тісто з обох боків. Складаємо кружечки навпіл, потім ще раз навпіл. Перекладаємо на пергамент, ставимо в духовку на 170 градусів і випікаємо до золотистого кольору.

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