Оладки з курячої печінки: як приготувати їх смачно

Ситні дієтичні м’ясні оладки можна зробити без борошна просто та швидко.

Як можна смачно приготувати печінку ? "Телеграф" пропонує до вашої уваги рецепт дієтичних оладок, в яких немає борошна — лише м’ясо, яйця та овочі. До речі, замість курячої можна використовувати індичку печінку – вийде не менш ніжно та смачно.

Готуються оладки з печінки дуже просто. З цим впорається навіть господиня-початківець. Подавати печінкові оладки можна з улюбленим гарніром, який вам захочеться, або просто з хлібними скибочками у вигляді бутербродів.

Як приготувати печінкові оладки

Інгредієнти:

500 г курячої печінки,

2 яйця,

1 морква,

1 цибулина,

1 ст. ложка вершкового масла,

мелений чорний перець за смаком;

щіпка солі.

Приготування:

Курячу печінку перекрутіть на м’ясорубці. Цибулю дрібно поріжте. Моркву потріть на дрібній тертці. Додайте в печінку овочі, яйця, спеції, сіль та перемішайте до однорідного стану. Сковороду розігрійте на середньому вогні та покладіть масло. Ложкою викладайте фарш на розпечену сковороду і обсмажуйте оладки з двох боків до готовності, але не пересмажте.

Смачного!

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