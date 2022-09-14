Оладки з курячої печінки: як приготувати їх смачно
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Ситні дієтичні м’ясні оладки можна зробити без борошна просто та швидко.
Як можна смачно приготувати печінку ? "Телеграф" пропонує до вашої уваги рецепт дієтичних оладок, в яких немає борошна — лише м’ясо, яйця та овочі. До речі, замість курячої можна використовувати індичку печінку – вийде не менш ніжно та смачно.
Готуються оладки з печінки дуже просто. З цим впорається навіть господиня-початківець. Подавати печінкові оладки можна з улюбленим гарніром, який вам захочеться, або просто з хлібними скибочками у вигляді бутербродів.
Як приготувати печінкові оладки
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки,
- 2 яйця,
- 1 морква,
- 1 цибулина,
- 1 ст. ложка вершкового масла,
- мелений чорний перець за смаком;
- щіпка солі.
Приготування:
- Курячу печінку перекрутіть на м’ясорубці.
- Цибулю дрібно поріжте.
- Моркву потріть на дрібній тертці.
- Додайте в печінку овочі, яйця, спеції, сіль та перемішайте до однорідного стану.
- Сковороду розігрійте на середньому вогні та покладіть масло.
- Ложкою викладайте фарш на розпечену сковороду і обсмажуйте оладки з двох боків до готовності, але не пересмажте.
Смачного!
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