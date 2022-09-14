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Оладки з курячої печінки: як приготувати їх смачно

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Оладки з курячої печінки
Оладки з курячої печінки

Ситні дієтичні м’ясні оладки можна зробити без борошна просто та швидко.

Як можна смачно приготувати печінку ? "Телеграф" пропонує до вашої уваги рецепт дієтичних оладок, в яких немає борошна — лише м’ясо, яйця та овочі. До речі, замість курячої можна використовувати індичку печінку – вийде не менш ніжно та смачно.

Готуються оладки з печінки дуже просто. З цим впорається навіть господиня-початківець. Подавати печінкові оладки можна з улюбленим гарніром, який вам захочеться, або просто з хлібними скибочками у вигляді бутербродів.

Як приготувати печінкові оладки

Інгредієнти:

  • 500 г курячої печінки,
  • 2 яйця,
  • 1 морква,
  • 1 цибулина,
  • 1 ст. ложка вершкового масла,
  • мелений чорний перець за смаком;
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. Курячу печінку перекрутіть на м’ясорубці.
  2. Цибулю дрібно поріжте.
  3. Моркву потріть на дрібній тертці.
  4. Додайте в печінку овочі, яйця, спеції, сіль та перемішайте до однорідного стану.
  5. Сковороду розігрійте на середньому вогні та покладіть масло.
  6. Ложкою викладайте фарш на розпечену сковороду і обсмажуйте оладки з двох боків до готовності, але не пересмажте.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився секретами рецепту найсмачніших фаршированих печериць, запечених з овочами. Також дізнайтеся, як приготувати апетитний рататуй зі свининою та овочами.

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#Рецепт #Печінка