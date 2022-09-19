Помідори чері у томатному соку: заготівля на зиму

Приготуйте маленькі гарні смачні помідорчики на святковий зимовий стіл.

У багатьох господинь у списку рецептів зимових заготовок обов’язкове та почесне місце посідають томати. Адже без них не обходиться жодне застілля. Їх закатують цілими, маринують, роблять салати, перекручують на сік.

"Телеграф" пропонує вам зробити два в одному і закатати томати у власному соку. Причому не звичайні помідори, а чері. Така заготівля з маленьких помідорів припаде до смаку і дорослим, і дітям. А для цього до них не додаються ні гострі приправи, ні оцет.

Як заготувати чері в томатному соку на зиму

Інгредієнти із розрахунку на літрову банку:

0,5 кг помідорів чері,

0,7 кг звичайних помідорів для соку,

сіль за смаком.

Приготування:

Помидори помийте та видаліть хвостики. Черрі бажано брати тверді та пружні, а томати на сік – навпаки, стиглі та м’які. Великі помідори наріжте на кілька частин і пропустіть через м’ясорубку або соковижималку, щоб отримати сік. Томатний сік закип’ятіть і зніміть піну. Додайте у сік сіль за смаком і варіть на середньому вогні 15 хвилин. У підготовлені стерилізовані банки викладіть помідори чері. Залийте до верху киплячим томатним соком і поставте стерилізувати на 8-10 хвилин. Потім закатайте помідори, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно стерилізувати банки порою та наводив точний час для різного об'єму.