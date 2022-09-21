Кабачки в томатному соусі на зиму: найпростіший рецепт

Насичений смак, яскравий колір та проста заготовка – спробуйте закатати кабачки за швидким рецептом.

З кабачків виходять дуже смачні вітамінні овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього овоча.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт, завдяки якому можна зробити смачну кабачкову закуску на зиму. Вони мають тушкуватися лише 5 хвилин, тож у них добре збережуться вітаміни. А пікантного смаку додасть томатний сік.

Як приготувати кабачки в томатному соусі

Інгредієнти:

1,5 кг кабачків,

1,5 кг помідорів,

3 зубчики часнику,

200 мл олії

200 г цукру,

120 мл 9%-го оцту,

сіль за смаком.

Приготування:

Помідори обшпарте окропом, зніміть шкірку і зріжте хвостики. Пропустіть помідори через м’ясорубку. Кабачки почистіть, видаліть насіння, якщо воно велике, і поріжте кубиками. Залийте кабачки томатним соком, додайте цукор і посоліть. Поставте овочі на повільний вогонь та доведіть до кипіння. Влийте олію і тушкуйте 5 хвилин, під кінець додайте оцет. У підготовлені стерилізовані банки викладіть по одному зубчику подрібненого часнику та розкладіть тушковані кабачки. Закатайте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився секретом досвідчених господинь, як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими. А ще запишіть собі рецепт смачного соковитого лечо на зиму.