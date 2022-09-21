Кабачки в томатному соусі на зиму: найпростіший рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Насичений смак, яскравий колір та проста заготовка – спробуйте закатати кабачки за швидким рецептом.
З кабачків виходять дуже смачні вітамінні овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього овоча.
"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт, завдяки якому можна зробити смачну кабачкову закуску на зиму. Вони мають тушкуватися лише 5 хвилин, тож у них добре збережуться вітаміни. А пікантного смаку додасть томатний сік.
Як приготувати кабачки в томатному соусі
Інгредієнти:
- 1,5 кг кабачків,
- 1,5 кг помідорів,
- 3 зубчики часнику,
- 200 мл олії
- 200 г цукру,
- 120 мл 9%-го оцту,
- сіль за смаком.
Приготування:
- Помідори обшпарте окропом, зніміть шкірку і зріжте хвостики.
- Пропустіть помідори через м’ясорубку.
- Кабачки почистіть, видаліть насіння, якщо воно велике, і поріжте кубиками.
- Залийте кабачки томатним соком, додайте цукор і посоліть.
- Поставте овочі на повільний вогонь та доведіть до кипіння.
- Влийте олію і тушкуйте 5 хвилин, під кінець додайте оцет.
- У підготовлені стерилізовані банки викладіть по одному зубчику подрібненого часнику та розкладіть тушковані кабачки.
- Закатайте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.
Смачного!
Раніше "Телеграф" ділився секретом досвідчених господинь, як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими. А ще запишіть собі рецепт смачного соковитого лечо на зиму.