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Кабачки в томатному соусі на зиму: найпростіший рецепт

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Кабачки в томатному соку
Кабачки в томатному соку

Насичений смак, яскравий колір та проста заготовка – спробуйте закатати кабачки за швидким рецептом.

З кабачків виходять дуже смачні вітамінні овочеві закуски. Наприклад, різноманітні салати, лечо чи кабачкова ікра – дуже популярна закатка із цього овоча.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт, завдяки якому можна зробити смачну кабачкову закуску на зиму. Вони мають тушкуватися лише 5 хвилин, тож у них добре збережуться вітаміни. А пікантного смаку додасть томатний сік.

Як приготувати кабачки в томатному соусі

Інгредієнти:

  • 1,5 кг кабачків,
  • 1,5 кг помідорів,
  • 3 зубчики часнику,
  • 200 мл олії
  • 200 г цукру,
  • 120 мл 9%-го оцту,
  • сіль за смаком.

Приготування:

  1. Помідори обшпарте окропом, зніміть шкірку і зріжте хвостики.
  2. Пропустіть помідори через м’ясорубку.
  3. Кабачки почистіть, видаліть насіння, якщо воно велике, і поріжте кубиками.
  4. Залийте кабачки томатним соком, додайте цукор і посоліть.
  5. Поставте овочі на повільний вогонь та доведіть до кипіння.
  6. Влийте олію і тушкуйте 5 хвилин, під кінець додайте оцет.
  7. У підготовлені стерилізовані банки викладіть по одному зубчику подрібненого часнику та розкладіть тушковані кабачки.
  8. Закатайте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше "Телеграф" ділився секретом досвідчених господинь, як закрити кабачки на зиму, щоб вони вийшли соковитими та хрусткими. А ще запишіть собі рецепт смачного соковитого лечо на зиму.

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