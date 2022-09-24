Кавунова сальса: оригінальний рецепт по-мексиканськи
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як несподівано приготувати кавун, якщо набридли десерти.
Любителі кавуна поступово наїдаються соковитою солодкою ягодою і вже замислюються, як іще цікаво та смачно її приготувати. Кавун можна використовувати не лише як десерти, але також робити з нього гострі закуски.
"Телеграф" знайшов для вас варіант оригінального рецепту мексиканської кухні, в якому кавун — головний інгредієнт популярного гострого соусу. Пропонуємо вам приготувати пряну та солодку сальсу з кавуном і перцем.
Як зробити кавунову сальсу
Інгредієнти:
- 500 г кавуна,
- 1 лайм,
- 0,5 червоної цибулини,
- 1 болгарський червоний перець,
- гіркий перець за смаком,
- 1 пучок кінзи,
- щіпка солі.
Приготування:
- Очистіть від кісточок і поріжте кубиками кавун.
- Дрібно наріжте болгарський перець.
- Гострий перець, цибулю та зелень дрібно покришіть.
- З лайма видавіть сік.
- Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте лаймовим соком та посоліть.
- Охолодіть сальсу для подачі.
- Подавайте з чіпсами із тортильї, м’ясом або рибою.
Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком — така консервація сподобається і дітям, і дорослим. Також запишіть собі рецепт найкориснішого та найсмачнішого домашнього зефіру