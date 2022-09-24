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Кавунова сальса: оригінальний рецепт по-мексиканськи

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
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Автор
Сальса з кавуном Новина оновлена 24 вересня 2022, 15:26
Сальса з кавуном

Як несподівано приготувати кавун, якщо набридли десерти.

Любителі кавуна поступово наїдаються соковитою солодкою ягодою і вже замислюються, як іще цікаво та смачно її приготувати. Кавун можна використовувати не лише як десерти, але також робити з нього гострі закуски.

"Телеграф" знайшов для вас варіант оригінального рецепту мексиканської кухні, в якому кавун — головний інгредієнт популярного гострого соусу. Пропонуємо вам приготувати пряну та солодку сальсу з кавуном і перцем.

Як зробити кавунову сальсу

Інгредієнти:

  • 500 г кавуна,
  • 1 лайм,
  • 0,5 червоної цибулини,
  • 1 болгарський червоний перець,
  • гіркий перець за смаком,
  • 1 пучок кінзи,
  • щіпка солі.

Приготування:

  1. Очистіть від кісточок і поріжте кубиками кавун.
  2. Дрібно наріжте болгарський перець.
  3. Гострий перець, цибулю та зелень дрібно покришіть.
  4. З лайма видавіть сік.
  5. Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте лаймовим соком та посоліть.
  6. Охолодіть сальсу для подачі.
  7. Подавайте з чіпсами із тортильї, м’ясом або рибою.

Смачного!

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#Рецепт #Кавун #Сальса