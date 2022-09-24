Кавунова сальса: оригінальний рецепт по-мексиканськи

Як несподівано приготувати кавун, якщо набридли десерти.

Любителі кавуна поступово наїдаються соковитою солодкою ягодою і вже замислюються, як іще цікаво та смачно її приготувати. Кавун можна використовувати не лише як десерти, але також робити з нього гострі закуски.

"Телеграф" знайшов для вас варіант оригінального рецепту мексиканської кухні, в якому кавун — головний інгредієнт популярного гострого соусу. Пропонуємо вам приготувати пряну та солодку сальсу з кавуном і перцем.

Як зробити кавунову сальсу

Інгредієнти:

500 г кавуна,

1 лайм,

0,5 червоної цибулини,

1 болгарський червоний перець,

гіркий перець за смаком,

1 пучок кінзи,

щіпка солі.

Приготування:

Очистіть від кісточок і поріжте кубиками кавун. Дрібно наріжте болгарський перець. Гострий перець, цибулю та зелень дрібно покришіть. З лайма видавіть сік. Змішайте в мисці всі інгредієнти, заправте лаймовим соком та посоліть. Охолодіть сальсу для подачі. Подавайте з чіпсами із тортильї, м’ясом або рибою.

Смачного!

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