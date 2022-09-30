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Прекрасний рецепт заготівлі слив на зиму: виходять смачніші, ніж свіжі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Консервовані сливи
Консервовані сливи

Взимку такі сливи можна додавати до пирогів та інших десертів

Зі слив можна приготувати не тільки варення або джем чи вишуканий соус до м’яса. Дуже легко заготовити ці фрукти у своєму соку. Закрутка приємно здивує смаком, ароматом та соковитістю.

Заготовлені таким способом сливи відмінно доповнять у сезон холодів домашні десерти, наприклад, пиріг або торт, а також печиво, млинці та оладки. Можна вживати цей смаколик і просто з банки. Рецептом слив у своєму соку на зиму ділиться кулінарний Ютуб-канал "Класична кухня".

Складові:

  • 1 кг злив
  • 0,5 кг цукру
  • Лимонна кислота

Спосіб приготування:

  1. Видалити кісточки із слив. Коли розрізаєте фрукт, намагайтеся не повністю розрізати плід, щоб зливу не розділили на дві частини.
  2. Додайте цукор до слив, накрийте і залиште на ніч або на 8-10 годин.
  3. Дістаньте сливи із соку, прокип’ятіть сік 10 хвилин.
  4. після кип'ятіння сік виливаємо в сливи і залишаємо до повного застигання.
  5. Знову виймаємо сливи із соку, кип’ятимо сік 5 хвилин, додаємо 1 ч. л. лимонної кислоти та виливаємо в сливи, залишаємо до повного застигання. Повторити.
  6. Виймаємо сливи із соку, кип’ятимо сік 5 хвилин і виливаємо в сливи. Ставимо разом із сливами на вогонь і доводимо до кипіння.
  7. Знімаємо з вогню та розливаємо по банках, наповнюємо повні банки зливами й доливаємо сік. Перевертаємо банки догори дном на годину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна смачно заготувати сливи у шоколаді на зиму.

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#Рецепт #Консервація #Зливи