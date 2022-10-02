Який незвичайний інгредієнт додати до аджики, щоб отримати неповторний смак: простий рецепт заготівлі на зиму
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Домашній соус у сезонів холодно доповнить будь-яку трапезу
Аджика – одна із обов’язкових заготівель на зиму. Її можна робити за традиційним рецептом або ж додавати в аджику несподівані інгредієнти. Так, цей натуральний соус ідеально поєднується з яблуком. Завдяки фрукту смак стане більш незвичайним і насиченим.
Рецептом аджики з помідорами, перцем і яблуками на зиму ділиться кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Цей спосіб приготування соусу, за словами кулінара, перевірено часом. Аджика підійде практично до всіх страв, а особливо гармонуватиме з м’ясом.
Інгредієнти (вага всіх овочів — в очищеному вигляді):
- 5 кг помідорів
- 1 кг перцю солодкого червоного
- 1 кг моркви
- 1 кг кислих яблук
- 200 г перцю стручкового гіркого
- 200 г часнику
- 400-500 мл олії;
- 300 мл оцту 9%
- 4 ст. л. солі
- 500 г цукру
Спосіб приготування:
- У помідорів обрізаємо верхівки і за бажанням знімаємо шкірку, зануривши в киплячу воду на 20-25 секунд. Розрізаємо на 4 частини.
- Солодкий перець очищаємо від зерен та ріжемо на шматки, щоб було зручно молоти.
- Моркву чистимо і ріжемо на шматки під м’ясорубку.
- Яблука чистимо від шкірки, серцевини та ріжемо на шматки.
- Гіркий перець чистимо від серцевини. Якщо хочете дуже пекучу аджику: 1-2 перці перемолоти із зернами.
- Всі овочі перемелюємо на м’ясорубці. Гіркий перець та часник подрібнюємо за допомогою блендера.
- Виливаємо в каструлю із грубим дном. Варити 3 години, розмішувати іноді.
- За 30 хвилин до готовності додаємо олію, сіль, цукор, часник, перець гіркий, оцет і варимо ще 30 хвилин.
- Розливаємо в стерильні банки, накриваємо кришками і герметично закриваємо.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних томатів по-корейськи на зиму.