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Який незвичайний інгредієнт додати до аджики, щоб отримати неповторний смак: простий рецепт заготівлі на зиму

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Аджика — смачний та натуральний соус
Аджика — смачний та натуральний соус

Домашній соус у сезонів холодно доповнить будь-яку трапезу

Аджика – одна із обов’язкових заготівель на зиму. Її можна робити за традиційним рецептом або ж додавати в аджику несподівані інгредієнти. Так, цей натуральний соус ідеально поєднується з яблуком. Завдяки фрукту смак стане більш незвичайним і насиченим.

Рецептом аджики з помідорами, перцем і яблуками на зиму ділиться кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Цей спосіб приготування соусу, за словами кулінара, перевірено часом. Аджика підійде практично до всіх страв, а особливо гармонуватиме з м’ясом.

Інгредієнти (вага всіх овочів — в очищеному вигляді):

  • 5 кг помідорів
  • 1 кг перцю солодкого червоного
  • 1 кг моркви
  • 1 кг кислих яблук
  • 200 г перцю стручкового гіркого
  • 200 г часнику
  • 400-500 мл олії;
  • 300 мл оцту 9%
  • 4 ст. л. солі
  • 500 г цукру

Спосіб приготування:

  1. У помідорів обрізаємо верхівки і за бажанням знімаємо шкірку, зануривши в киплячу воду на 20-25 секунд. Розрізаємо на 4 частини.
  2. Солодкий перець очищаємо від зерен та ріжемо на шматки, щоб було зручно молоти.
  3. Моркву чистимо і ріжемо на шматки під м’ясорубку.
  4. Яблука чистимо від шкірки, серцевини та ріжемо на шматки.
  5. Гіркий перець чистимо від серцевини. Якщо хочете дуже пекучу аджику: 1-2 перці перемолоти із зернами.
  6. Всі овочі перемелюємо на м’ясорубці. Гіркий перець та часник подрібнюємо за допомогою блендера.
  7. Виливаємо в каструлю із грубим дном. Варити 3 години, розмішувати іноді.
  8. За 30 хвилин до готовності додаємо олію, сіль, цукор, часник, перець гіркий, оцет і варимо ще 30 хвилин.
  9. Розливаємо в стерильні банки, накриваємо кришками і герметично закриваємо.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачних томатів по-корейськи на зиму.

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#Рецепт #Консервація #аджика