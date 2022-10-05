Ароматне овочеве асорті з фіолетовою морквою на зиму: таку смакоту ви ще не закривали (відео)

У цьому рецепті ідеально поєднуються доступні сезонні овочі

На зиму можна закривати не лише овочі окремо, наприклад мариновані помідори, а й різноманітні смачні салати. Один із рецептів використовує незвичайний сорт моркви – фіолетового кольору. Завдяки цьому овочу закрутка виглядає дуже красиво й апетитно.

Рецептом смачного овочевого асорті з фіолетовою морквою поділився на зиму кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Ця чудова заготівля готується досить просто. Набір яскравих і соковитих овочів після відкриття банки із закруткою перенесе вас із холодної зими у тепле літо.

Складові:

2 кг огірків

1 кг помідори "Черрі"

кабачки – 3 шт. (маленьких)

морква – 1 шт. оранжева, 1 шт. фіолетова

капуста – половина маленької голівки, що розрізає на 4 частини

цибуля – 2 шт.

часник – 1 велика головка

зелень — кріп, лист смородини, 2 листи вишні, лист хрону в розрахунку на банку

перець чорний – 10 горошин (на банку)

перець запашний – 3 горошини (на банку)

оцет

сіль, цукор

Спосіб приготування:

Очистити овочі. Порізати на кружечки кабачок, цибулю та моркву, подрібнити на пластини часник, у огірків відрізати хвостики Заповнити банки овочами. На дно: кріп, хрін, листя смородини та вишні, петрушку, перець, часник. Додати огірки, капусту, моркву помаранчеву, кабачки, моркву фіолетову, помідори, цибулю. У розрахунку на одну 1,5-літрову банку додаємо 2 ст. л. із гіркою цукру, 1 ст. л. із гіркою солі, 2 ст. л. оцту 9%. Залити окропом і стерилізувати 7 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного соусу на зиму, який доповнить м’ясні та рибні страви.