Ароматне овочеве асорті з фіолетовою морквою на зиму: таку смакоту ви ще не закривали (відео)
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У цьому рецепті ідеально поєднуються доступні сезонні овочі
На зиму можна закривати не лише овочі окремо, наприклад мариновані помідори, а й різноманітні смачні салати. Один із рецептів використовує незвичайний сорт моркви – фіолетового кольору. Завдяки цьому овочу закрутка виглядає дуже красиво й апетитно.
Рецептом смачного овочевого асорті з фіолетовою морквою поділився на зиму кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Ця чудова заготівля готується досить просто. Набір яскравих і соковитих овочів після відкриття банки із закруткою перенесе вас із холодної зими у тепле літо.
Складові:
- 2 кг огірків
- 1 кг помідори "Черрі"
- кабачки – 3 шт. (маленьких)
- морква – 1 шт. оранжева, 1 шт. фіолетова
- капуста – половина маленької голівки, що розрізає на 4 частини
- цибуля – 2 шт.
- часник – 1 велика головка
- зелень — кріп, лист смородини, 2 листи вишні, лист хрону в розрахунку на банку
- перець чорний – 10 горошин (на банку)
- перець запашний – 3 горошини (на банку)
- оцет
- сіль, цукор
Спосіб приготування:
- Очистити овочі. Порізати на кружечки кабачок, цибулю та моркву, подрібнити на пластини часник, у огірків відрізати хвостики
- Заповнити банки овочами. На дно: кріп, хрін, листя смородини та вишні, петрушку, перець, часник. Додати огірки, капусту, моркву помаранчеву, кабачки, моркву фіолетову, помідори, цибулю.
- У розрахунку на одну 1,5-літрову банку додаємо 2 ст. л. із гіркою цукру, 1 ст. л. із гіркою солі, 2 ст. л. оцту 9%.
- Залити окропом і стерилізувати 7 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного соусу на зиму, який доповнить м’ясні та рибні страви.