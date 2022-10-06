Без маринадів і розсолів: як смачно та просто заготувати дуже смачні огірки на зиму
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За цим рецептом огірки готуються швидко і без зайвого клопоту
Якщо ви ще не заготовили огірки на сезон холодів, спробуйте дуже простий рецепт закрутки з цим овочом. Багато хто звик заморочуватися над маринадом, але огірки добре закриваються у своєму соку. Виходять хрусткими та дуже смачними.
Рецептом огірків у своєму соку із часником на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Це зрозумілий спосіб заготівлі, для якого будуть потрібні лише найдоступніші продукти. Спеції додадуть овочам прянощі та приємний післясмак.
Складові:
- 3 кг огірків, бажано маленькі плоди
- 150 г олії
- 150 г цукру
- 150 г оцту
- 90 г солі
- 1 ч. л. перцю червоного
- 1 ч. л. перцю чорного
- 1 ч. л. гірчиці насіння
- 1 ч. л. гірчичного порошку
- 3 головки часнику
- 150 г зелені кропу та петрушки
Спосіб приготування:
- Огірки ріжемо на дві частини вздовж, якщо малі, а якщо середні – на 4 частини.
- Петрушку та кріп ріжемо дрібно.
- Часник тремо на тертці або подрібнюємо за допомогою пресу.
- Додаємо спеції, сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і перемішуємо.
- Залишаємо на 5 годин, має пустити багато соку.
- Накладаємо в сухі банки, накриваємо стерилізованими кришками та стерилізуємо: 0,5-літрову банку – 10 хвилин, 1 л – 20 хвилин.
- Закочуємо кришки та накриваємо на 10 годин.
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