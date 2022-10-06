Без маринадів і розсолів: як смачно та просто заготувати дуже смачні огірки на зиму

За цим рецептом огірки готуються швидко і без зайвого клопоту

Якщо ви ще не заготовили огірки на сезон холодів, спробуйте дуже простий рецепт закрутки з цим овочом. Багато хто звик заморочуватися над маринадом, але огірки добре закриваються у своєму соку. Виходять хрусткими та дуже смачними.

Рецептом огірків у своєму соку із часником на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Це зрозумілий спосіб заготівлі, для якого будуть потрібні лише найдоступніші продукти. Спеції додадуть овочам прянощі та приємний післясмак.

Складові:

3 кг огірків, бажано маленькі плоди

150 г олії

150 г цукру

150 г оцту

90 г солі

1 ч. л. перцю червоного

1 ч. л. перцю чорного

1 ч. л. гірчиці насіння

1 ч. л. гірчичного порошку

3 головки часнику

150 г зелені кропу та петрушки

Спосіб приготування:

Огірки ріжемо на дві частини вздовж, якщо малі, а якщо середні – на 4 частини. Петрушку та кріп ріжемо дрібно. Часник тремо на тертці або подрібнюємо за допомогою пресу. Додаємо спеції, сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і перемішуємо. Залишаємо на 5 годин, має пустити багато соку. Накладаємо в сухі банки, накриваємо стерилізованими кришками та стерилізуємо: 0,5-літрову банку – 10 хвилин, 1 л – 20 хвилин. Закочуємо кришки та накриваємо на 10 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного салату "Генеральський" на зиму, який виходить яскравим та ароматним.