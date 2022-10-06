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Без маринадів і розсолів: як смачно та просто заготувати дуже смачні огірки на зиму

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Без консервованих огірків взимку не обійтися Новина оновлена 06 жовтня 2022, 18:48
Без консервованих огірків взимку не обійтися

За цим рецептом огірки готуються швидко і без зайвого клопоту

Якщо ви ще не заготовили огірки на сезон холодів, спробуйте дуже простий рецепт закрутки з цим овочом. Багато хто звик заморочуватися над маринадом, але огірки добре закриваються у своєму соку. Виходять хрусткими та дуже смачними.

Рецептом огірків у своєму соку із часником на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Класична кухня". Це зрозумілий спосіб заготівлі, для якого будуть потрібні лише найдоступніші продукти. Спеції додадуть овочам прянощі та приємний післясмак.

Складові:

  • 3 кг огірків, бажано маленькі плоди
  • 150 г олії
  • 150 г цукру
  • 150 г оцту
  • 90 г солі
  • 1 ч. л. перцю червоного
  • 1 ч. л. перцю чорного
  • 1 ч. л. гірчиці насіння
  • 1 ч. л. гірчичного порошку
  • 3 головки часнику
  • 150 г зелені кропу та петрушки

Спосіб приготування:

  1. Огірки ріжемо на дві частини вздовж, якщо малі, а якщо середні – на 4 частини.
  2. Петрушку та кріп ріжемо дрібно.
  3. Часник тремо на тертці або подрібнюємо за допомогою пресу.
  4. Додаємо спеції, сіль, цукор, олію, оцет, часник, зелень і перемішуємо.
  5. Залишаємо на 5 годин, має пустити багато соку.
  6. Накладаємо в сухі банки, накриваємо стерилізованими кришками та стерилізуємо: 0,5-літрову банку – 10 хвилин, 1 л – 20 хвилин.
  7. Закочуємо кришки та накриваємо на 10 годин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного салату "Генеральський" на зиму, який виходить яскравим та ароматним.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація