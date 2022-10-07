Бюджетно і просто: як приготувати в’ялені помідори — рецепт чудової закуски на зиму

Вийде бюджетно і без складнощів у приготуванні

В’ялені помідори знайомі кожному любителю італійської кухні. Для приготування якісної та ароматної заготівлі необхідно вибрати щільні, м’ясисті овочі. Водянисті не підійдуть.

Заготовити такі томати на зиму досить легко та доступно будь-якій господині. Як передає "Телеграф", рецептом в’ялених помідорів у духовці поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати в’ялені помідори в духовці

Інгредієнти:

1,5 кг помідорів (сливки)

3 ст. л. суміші трав (базилік, чебрець, розмарин, суміш звичайних або італійських трав)

1 головка часнику

0,5 склянки оливкової олії

2 щіпки солі

фольга

банка з кришкою

Приготування:

Πомідори вимити і обсушити паперовим рушником. Розрізати помідори на кружечки або половинки. Устелити деко фольгою, змастити оливковою олією. Ввімкнути духовку і розігріти до 220-240 градусів. Щільно викласти помідори на деко, у процесі в’ялення вони стануть набагато меншими. Посипати помідори сіллю і пряними травами. Змастити або збризкати томати оливковою олією. Поставити деко в розігріту духовку на 30 хвилин, включити конвекцію або відкрити дверцята, якщо вона не конвекційна. Через 30 хвилин зменшити жар духовки до 140-160 градусів. Якщо ваша духовка не виставляється нижче 160 градусів — відкрийте її, щоб помідори не пересохли. Продовжувати в’ялити помідори ще 1,5 години. Розрізати тонкими пластинками очищені зубчики часнику. Окремо розжарити оливкову олію для заливання готових в’ялених помідорів. Але не кип’ятити! Β підготовлену чисту суху баночку викласти на дно пряні трави і трохи часнику. Шарами вкладати в банку в’ялені помідори, трави і часник. Залити все гарячою олією (щоб вона покривала помідори), щільно закрутити кришку і перевернути банку. Укутати до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко заморозити помідори на зиму. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.