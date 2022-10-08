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Будете жалкувати, якщо не зробите: закрутка з моркви, яка підійде для багатьох страв (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Будете жалкувати, якщо не зробите: закрутка з моркви, яка підійде для багатьох страв (відео) Новина оновлена 08 жовтня 2022, 16:40

Така заготівля добре зберігається при кімнатній температурі.

Морква це овоч, який і так добре зберігається. Однак, якщо є можливість, то чому б не приготувати заготівлю, з якою готування взимку буде набагато простіше. Закривши кілька баночок такої морквяної заготівлі, ви зможете її використовувати при приготуванні будь-яких страв.

Інгредієнти :

  • морква – 3 кг;
  • сіль;
  • оцет 9%

Спосіб приготування:

  1. Помийте і почистьте моркву, а потім наріжте її за допомогою великої терки або комбайна
  2. Потім додайте в моркву сіль, виходячи із співвідношення на 1 кг моркви 1 ст.л. солі. Добре все перемішайте і розкладіть моркву по приготовлених баночках, трохи все утрамбовуючи. Після цього в кожну баночку вилийте по 1 ст.л. 9% оцту (розрахунок на півлітрову банку)
  3. Потім накрийте банки кришками, поставте в каструлю, яку потім наповніть водою рівня плечей банок. Поставте каструлю із заготівлями на середній вогонь. Після закипання простерилізуйте приблизно протягом 30 хвилин.
  4. Після цього закатайте банки, переверніть їх і залиште до охолодження.

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#Рецепт #Морква