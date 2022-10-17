Цей рецепт краще заморозки та сушки: як просто заготовити кріп на зиму (відео)

Якщо ви не хочете сушити кріп, цей варіант приготування вам підійде

До зими важливо заготовити не лише консервовані овочі та фрукти, а й зберегти зелень. Найчастіше петрушку, базилік, кінзу або кріп сушать, це зовсім нескладно. Як альтернатива підійде ще один спосіб збереження рослин, зокрема, кропу.

Так, з кропу можна легко і швидко зробити незвичайну заготівлю. Взимку ви зможете використовувати цю а-ля заправку для приготування різноманітних страв. Рецептом заготівлі кропу на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата".

Складові:

Кріп – 200 г

Часник – 5 зубчиків

Лимонний сік – 1 ст. л.

Сіль — 1 ч. л.

Олія — 80 г

Спосіб приготування:

Кріп помити та просушити. Нарізати. Нарізати часник. Змішати кріп із часником. Посолити, додати лимонний сік, влити олію. Збити блендером до однорідної консистенції. Розкласти масу по стерилізованих банках. Закрити кришкою та зберігати в холодильнику. Також можна заморозити.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний спосіб заготівлі петрушки на зиму. Все досить просто. А також ми ділилися рецептом дуже смачних маринованих грибів.