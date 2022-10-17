Цей рецепт краще заморозки та сушки: як просто заготовити кріп на зиму (відео)
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Якщо ви не хочете сушити кріп, цей варіант приготування вам підійде
До зими важливо заготовити не лише консервовані овочі та фрукти, а й зберегти зелень. Найчастіше петрушку, базилік, кінзу або кріп сушать, це зовсім нескладно. Як альтернатива підійде ще один спосіб збереження рослин, зокрема, кропу.
Так, з кропу можна легко і швидко зробити незвичайну заготівлю. Взимку ви зможете використовувати цю а-ля заправку для приготування різноманітних страв. Рецептом заготівлі кропу на зиму поділився кулінарний Ютуб-блог "Смачна хата".
Складові:
- Кріп – 200 г
- Часник – 5 зубчиків
- Лимонний сік – 1 ст. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Олія — 80 г
Спосіб приготування:
- Кріп помити та просушити. Нарізати.
- Нарізати часник.
- Змішати кріп із часником. Посолити, додати лимонний сік, влити олію.
- Збити блендером до однорідної консистенції.
- Розкласти масу по стерилізованих банках.
- Закрити кришкою та зберігати в холодильнику. Також можна заморозити.
Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний спосіб заготівлі петрушки на зиму. Все досить просто. А також ми ділилися рецептом дуже смачних маринованих грибів.