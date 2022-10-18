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Пиріг з ароматом осені: рецепт ароматної випічки зі сливами без яєць (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Вівсяний пиріг готується швидко та дуже просто Новина оновлена 18 жовтня 2022, 13:00
Вівсяний пиріг готується швидко та дуже просто

Такий пиріг не тільки дуже смачний, а й корисний.

Що може бути смачнішим до чаю, ніж смачний та ароматний пиріг, особливо приготовлений своїми руками. Раніше ми ділилися з вами рецептом найсмачнішої пишної шарлотки з яблуками, а тепер хочемо порадувати вас пирогом зі сливами, для якого не знадобляться яйця.

Рецепт цього сливового пирога ми підглянули в кулінарному блозі "Смачно та Корисно" на ютуб. Зазначається, що така випічка готується дуже просто і швидко, а на вигляд нагадує тертий пиріг.

Вівсяний пиріг зі сливами: рецепт

Інгредієнти:

Для начинки:

  • сливи – 400 г;
  • цедра лимона – 1 ч. л;
  • цукор — 20 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 25-30 г

Для тесту:

  • вівсяні пластівці – 100 г;
  • борошно цільнозернове пшеничне — 100 г;
  • вершкове масло – 100 г;
  • цукор — 50 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 щіпка

Спосіб приготування:

  1. Спочатку приготуйте начинку. Наріжте сливи невеликими шматочками, перекладіть у зручну місткість, додайте цукор, крохмаль, щоб він увібрав зайвий сік, а також лимонну цедру, яку при бажанні можна замінити улюбленими спеціями (кориця, кардамон, ваніль). Добре все перемішайте.
  2. Після цього приготуйте тісто. Для цього візьміть великі вівсяні пластівці, цілозернове борошно, цукор, розпушувач і сіль. Всі сипучі інгредієнти добре перемішайте, а потім додайте до них розм’якшене масло і добре все перетріть.
  3. Тісто розділіть на 2 рівні частини та з однієї з частин сформуйте основу пирога. Потім, повторно перемішавши, викладіть на основу начинку, а поверх неї розподіліть другу половину тіста у вигляді великої крихти, щоб воно нагадувало тертий пиріг.
  4. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної шарлотки. А також ми писали, як приготувати тісто для вареників, щоб вони не розвалювалися при варінні.

Теги:
#Рецепт #Вишневий пиріг #Пиріг #Випічка