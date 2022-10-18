Пиріг з ароматом осені: рецепт ароматної випічки зі сливами без яєць (відео)
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Такий пиріг не тільки дуже смачний, а й корисний.
Що може бути смачнішим до чаю, ніж смачний та ароматний пиріг, особливо приготовлений своїми руками. Раніше ми ділилися з вами рецептом найсмачнішої пишної шарлотки з яблуками, а тепер хочемо порадувати вас пирогом зі сливами, для якого не знадобляться яйця.
Рецепт цього сливового пирога ми підглянули в кулінарному блозі "Смачно та Корисно" на ютуб. Зазначається, що така випічка готується дуже просто і швидко, а на вигляд нагадує тертий пиріг.
Вівсяний пиріг зі сливами: рецепт
Інгредієнти:
Для начинки:
- сливи – 400 г;
- цедра лимона – 1 ч. л;
- цукор — 20 г;
- кукурудзяний крохмаль — 25-30 г
Для тесту:
- вівсяні пластівці – 100 г;
- борошно цільнозернове пшеничне — 100 г;
- вершкове масло – 100 г;
- цукор — 50 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1 щіпка
Спосіб приготування:
- Спочатку приготуйте начинку. Наріжте сливи невеликими шматочками, перекладіть у зручну місткість, додайте цукор, крохмаль, щоб він увібрав зайвий сік, а також лимонну цедру, яку при бажанні можна замінити улюбленими спеціями (кориця, кардамон, ваніль). Добре все перемішайте.
- Після цього приготуйте тісто. Для цього візьміть великі вівсяні пластівці, цілозернове борошно, цукор, розпушувач і сіль. Всі сипучі інгредієнти добре перемішайте, а потім додайте до них розм’якшене масло і добре все перетріть.
- Тісто розділіть на 2 рівні частини та з однієї з частин сформуйте основу пирога. Потім, повторно перемішавши, викладіть на основу начинку, а поверх неї розподіліть другу половину тіста у вигляді великої крихти, щоб воно нагадувало тертий пиріг.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної шарлотки. А також ми писали, як приготувати тісто для вареників, щоб вони не розвалювалися при варінні.