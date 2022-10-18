Пиріг з ароматом осені: рецепт ароматної випічки зі сливами без яєць (відео)

Такий пиріг не тільки дуже смачний, а й корисний.

Що може бути смачнішим до чаю, ніж смачний та ароматний пиріг, особливо приготовлений своїми руками. Раніше ми ділилися з вами рецептом найсмачнішої пишної шарлотки з яблуками, а тепер хочемо порадувати вас пирогом зі сливами, для якого не знадобляться яйця.

Рецепт цього сливового пирога ми підглянули в кулінарному блозі "Смачно та Корисно" на ютуб. Зазначається, що така випічка готується дуже просто і швидко, а на вигляд нагадує тертий пиріг.

Вівсяний пиріг зі сливами: рецепт

Інгредієнти:

Для начинки:

сливи – 400 г;

цедра лимона – 1 ч. л;

цукор — 20 г;

кукурудзяний крохмаль — 25-30 г

Для тесту:

вівсяні пластівці – 100 г;

борошно цільнозернове пшеничне — 100 г;

вершкове масло – 100 г;

цукор — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1 щіпка

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте начинку. Наріжте сливи невеликими шматочками, перекладіть у зручну місткість, додайте цукор, крохмаль, щоб він увібрав зайвий сік, а також лимонну цедру, яку при бажанні можна замінити улюбленими спеціями (кориця, кардамон, ваніль). Добре все перемішайте. Після цього приготуйте тісто. Для цього візьміть великі вівсяні пластівці, цілозернове борошно, цукор, розпушувач і сіль. Всі сипучі інгредієнти добре перемішайте, а потім додайте до них розм’якшене масло і добре все перетріть. Тісто розділіть на 2 рівні частини та з однієї з частин сформуйте основу пирога. Потім, повторно перемішавши, викладіть на основу начинку, а поверх неї розподіліть другу половину тіста у вигляді великої крихти, щоб воно нагадувало тертий пиріг. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ідеальної шарлотки. А також ми писали, як приготувати тісто для вареників, щоб вони не розвалювалися при варінні.