Що додати в яблучний пиріг, щоби було смачніше: дуже простий рецепт (відео)

Доповніть рецепт одним нестандартним інгредієнтом і пиріг отримає більш насичений смак

Яблука – доступні фрукти, які ідеально підходять для начинок у різні десерти. З яблуками можна приготувати пухкі булочки або повітряну шарлотку. Один із найпростіших варіантів випічки – насипний пиріг, для його приготування потрібно мінімум зусиль і традиційні продукти.

Рецептом насипного яблучного пирога поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Щоб він вийшов ще смачнішим, додайте в тісто один нестандартний інгредієнт – вівсяну крупу. Це надасть потрібну текстуру десерту.

Рецепт пирога з яблуками та вівсянкою

Складові:

Яблука – 12 середніх чи маленьких

Вівсянка – 160 г

Борошно – 210 г

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 150 г

Лимонний сік – 3 ст. л.

Кориця – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Змішуємо усі сухі інгредієнти. Натираємо яблука та змішуємо з лимонним соком. Змащуємо форму 20-30 г вершкового масла. Викладаємо 4 ст. л. сухої суміші, вирівнюємо. Викладаємо 1/3 всіх яблук і трамбуємо. Викладаємо 5 ст. л. суміші та розрівнюємо. Тепер половина всіх яблук. Знову 5-6 ст. л. суміші. Викладаємо останні яблука та зверху суміш. Натираємо вершкове масло рівномірно. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-55 хвилин, випікаємо до золотистого кольору. Даємо охолонути і тільки потім дістаємо із форми.

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