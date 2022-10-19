Що додати в яблучний пиріг, щоби було смачніше: дуже простий рецепт (відео)
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Доповніть рецепт одним нестандартним інгредієнтом і пиріг отримає більш насичений смак
Яблука – доступні фрукти, які ідеально підходять для начинок у різні десерти. З яблуками можна приготувати пухкі булочки або повітряну шарлотку. Один із найпростіших варіантів випічки – насипний пиріг, для його приготування потрібно мінімум зусиль і традиційні продукти.
Рецептом насипного яблучного пирога поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Щоб він вийшов ще смачнішим, додайте в тісто один нестандартний інгредієнт – вівсяну крупу. Це надасть потрібну текстуру десерту.
Рецепт пирога з яблуками та вівсянкою
Складові:
- Яблука – 12 середніх чи маленьких
- Вівсянка – 160 г
- Борошно – 210 г
- Цукор – 150 г
- Вершкове масло – 150 г
- Лимонний сік – 3 ст. л.
- Кориця – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо усі сухі інгредієнти.
- Натираємо яблука та змішуємо з лимонним соком.
- Змащуємо форму 20-30 г вершкового масла.
- Викладаємо 4 ст. л. сухої суміші, вирівнюємо.
- Викладаємо 1/3 всіх яблук і трамбуємо.
- Викладаємо 5 ст. л. суміші та розрівнюємо.
- Тепер половина всіх яблук.
- Знову 5-6 ст. л. суміші.
- Викладаємо останні яблука та зверху суміш.
- Натираємо вершкове масло рівномірно.
- Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-55 хвилин, випікаємо до золотистого кольору.
- Даємо охолонути і тільки потім дістаємо із форми.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом ніжного гарбузового пирога. А також ми писали, як приготувати ароматний пиріг зі сливами без яєць.