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Що додати в яблучний пиріг, щоби було смачніше: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Яблучний пиріг
Яблучний пиріг

Доповніть рецепт одним нестандартним інгредієнтом і пиріг отримає більш насичений смак

Яблука – доступні фрукти, які ідеально підходять для начинок у різні десерти. З яблуками можна приготувати пухкі булочки або повітряну шарлотку. Один із найпростіших варіантів випічки – насипний пиріг, для його приготування потрібно мінімум зусиль і традиційні продукти.

Рецептом насипного яблучного пирога поділився фудблог rum_bam_bar у Instagram. Щоб він вийшов ще смачнішим, додайте в тісто один нестандартний інгредієнт – вівсяну крупу. Це надасть потрібну текстуру десерту.

Рецепт пирога з яблуками та вівсянкою

Складові:

  • Яблука – 12 середніх чи маленьких
  • Вівсянка – 160 г
  • Борошно – 210 г
  • Цукор – 150 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Лимонний сік – 3 ст. л.
  • Кориця – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо усі сухі інгредієнти.
  2. Натираємо яблука та змішуємо з лимонним соком.
  3. Змащуємо форму 20-30 г вершкового масла.
  4. Викладаємо 4 ст. л. сухої суміші, вирівнюємо.
  5. Викладаємо 1/3 всіх яблук і трамбуємо.
  6. Викладаємо 5 ст. л. суміші та розрівнюємо.
  7. Тепер половина всіх яблук.
  8. Знову 5-6 ст. л. суміші.
  9. Викладаємо останні яблука та зверху суміш.
  10. Натираємо вершкове масло рівномірно.
  11. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45-55 хвилин, випікаємо до золотистого кольору.
  12. Даємо охолонути і тільки потім дістаємо із форми.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом ніжного гарбузового пирога. А також ми писали, як приготувати ароматний пиріг зі сливами без яєць.

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#Рецепт #Яблука #Пиріг