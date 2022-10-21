Пікантний смак і манливий запах: рецепт незвичайної закрутки на зиму з яблук та гірчиці

Крім шикарного смаку, ця страва також дуже корисна.

Сезон яблук у самому розпалі, і якщо ви вже наїлися свіжих фруктів, то можна подумати про те, щоб заготувати трохи яблучної консервації на зиму. Одним із найсмачніших ласощів на зиму є мочені яблука. А якщо їх ще й поєднувати з гірчицею, то вийде фантастично смачна закуска з незвичайним пікантним смаком.

Як повідомляє портал "Так просто", аромат цієї страви і манить її скуштувати, а пікантний смак ніколи не розчарує. Щобільше, ще однією перевагою цієї страви є простота її приготування.

Мочені яблука з гірчицею: рецепт

Інгредієнти:

3-4 кг яблук

10 л води

100 г солі

1 ст. цукру

3 ст. л. гірчиці (порошок)

листя смородини

Спосіб приготування:

У воді розведіть гірчицю, цукор та сіль. Доведіть всю цю суміш до кипіння і дайте охолонути. Візьміть місткість, в якій будете квасити яблука, і на її дно покладете листя смородини щільним шаром. Також можна використовувати листя вишні чи солому. Варто відзначити, що важливо вибрати "правильні" яблука. Найкраще для цього підходять сорти "сніговий кальвіль" та "голден". Плюс до всього важливо вибрати плоди, на яких немає темних плям і червоточин. Яблука вимийте і покладіть поверх листя. Зверху яблука залийте вже остиглою гірчичною заливкою. Щоб плоди не випливали, зверху накрийте їх тарілкою і придавіть вантажем. Заготівлю надішліть у прохолодне місце приблизно на місяць. Після цього мочені яблука з гірчицею готові до вживання!

Також "Телеграф" ділився рецептом чудової заготівлі з яблук. Начинка, яку можна використовувати для пиріжків та пирогів, відмінно зберігається у банках усю зиму.