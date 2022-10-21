Пікантний смак і манливий запах: рецепт незвичайної закрутки на зиму з яблук та гірчиці
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Крім шикарного смаку, ця страва також дуже корисна.
Сезон яблук у самому розпалі, і якщо ви вже наїлися свіжих фруктів, то можна подумати про те, щоб заготувати трохи яблучної консервації на зиму. Одним із найсмачніших ласощів на зиму є мочені яблука. А якщо їх ще й поєднувати з гірчицею, то вийде фантастично смачна закуска з незвичайним пікантним смаком.
Як повідомляє портал "Так просто", аромат цієї страви і манить її скуштувати, а пікантний смак ніколи не розчарує. Щобільше, ще однією перевагою цієї страви є простота її приготування.
Мочені яблука з гірчицею: рецепт
Інгредієнти:
- 3-4 кг яблук
- 10 л води
- 100 г солі
- 1 ст. цукру
- 3 ст. л. гірчиці (порошок)
- листя смородини
Спосіб приготування:
- У воді розведіть гірчицю, цукор та сіль. Доведіть всю цю суміш до кипіння і дайте охолонути.
- Візьміть місткість, в якій будете квасити яблука, і на її дно покладете листя смородини щільним шаром. Також можна використовувати листя вишні чи солому.
- Варто відзначити, що важливо вибрати "правильні" яблука. Найкраще для цього підходять сорти "сніговий кальвіль" та "голден". Плюс до всього важливо вибрати плоди, на яких немає темних плям і червоточин. Яблука вимийте і покладіть поверх листя.
- Зверху яблука залийте вже остиглою гірчичною заливкою. Щоб плоди не випливали, зверху накрийте їх тарілкою і придавіть вантажем.
- Заготівлю надішліть у прохолодне місце приблизно на місяць. Після цього мочені яблука з гірчицею готові до вживання!
Також "Телеграф" ділився рецептом чудової заготівлі з яблук. Начинка, яку можна використовувати для пиріжків та пирогів, відмінно зберігається у банках усю зиму.