Ця підливка смакує до будь-якого гарніру: рецепт, від якого будуть в захваті усі господині (відео)
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В приготуванні підливи з куркою по цьому рецепту немає нічого складного
Така страва, як смачна підлива з курячим філе, особливо припаде до смаку любителям м’яса, при цьому не бійтеся експериментувати.
Варіантів такої підливки чимало, і кожен з них допоможе урізноманітнити смак як макаронів і спагеті, так і рису, картопляного пюре і інших гарнірів. Оригінальним рецептом підливи з курячим філе поділилась українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. На її приготування ви затратите лічені хвилини. Все інше зробить за вас плита!
Як приготувати підливу з курятиною
Інгредієнти:
- 2 морквини
- 1 цибулина
- 2 курячих філе
- 2 ст. л. борошна
- 4 ст. л. сметани
- 1 склянка води
- сіль, перець
- солодка паприка
Приготування:
- В каструлі, де готуватиметься підливка, на воді протушуємо подрібнену цибулю і порізану брусочками моркву. Хвилин 10, помішуючи.
- Окремо в сковороді 10-15 хв смажимо на олії порізане куряче філе. Не солимо.
- Доки тушаться овочі і м‘ясо, в глибокій мисці розбавляємо сметану у 1 склянці води. Перемішуємо. Додаємо борошно. Заливка має бути однорідна.
- М‘ясо перекладаємо в каструлю до моркви з цибулею. Перемішуємо.
- Заливаємо розведеною у воді сметаною. Солимо, перчимо. Додаємо паприку. Тушимо 30 хв.
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