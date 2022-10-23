Ця підливка смакує до будь-якого гарніру: рецепт, від якого будуть в захваті усі господині (відео)

В приготуванні підливи з куркою по цьому рецепту немає нічого складного

Така страва, як смачна підлива з курячим філе, особливо припаде до смаку любителям м’яса, при цьому не бійтеся експериментувати.

Варіантів такої підливки чимало, і кожен з них допоможе урізноманітнити смак як макаронів і спагеті, так і рису, картопляного пюре і інших гарнірів. Оригінальним рецептом підливи з курячим філе поділилась українська фудблогерка Вікторія (vika_tasty) в Інстаграмі. На її приготування ви затратите лічені хвилини. Все інше зробить за вас плита!

Як приготувати підливу з курятиною

Інгредієнти:

2 морквини

1 цибулина

2 курячих філе

2 ст. л. борошна

4 ст. л. сметани

1 склянка води

сіль, перець

солодка паприка

Приготування:

В каструлі, де готуватиметься підливка, на воді протушуємо подрібнену цибулю і порізану брусочками моркву. Хвилин 10, помішуючи. Окремо в сковороді 10-15 хв смажимо на олії порізане куряче філе. Не солимо. Доки тушаться овочі і м‘ясо, в глибокій мисці розбавляємо сметану у 1 склянці води. Перемішуємо. Додаємо борошно. Заливка має бути однорідна. М‘ясо перекладаємо в каструлю до моркви з цибулею. Перемішуємо. Заливаємо розведеною у воді сметаною. Солимо, перчимо. Додаємо паприку. Тушимо 30 хв.

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