На смак, як бочкові: швидкий і простий рецепт помідорів на зиму (відео)

Один інгредієнт додасть закрутці насиченості й аромату

Сезон консервації ще не закінчений, тому встигніть запастися найсмачнішими закрутками. Наприклад, помідори легко закрити на зиму навіть без стерилізації. Якщо набридли традиційні рецепти, то спробуйте додавати в закрутку незвичайні інгредієнти. Так, мариновані помідори з гірчицею виходять дуже ароматними та пікантними.

Простим та швидким рецептом квашених томатів поділився кулінарний блог "Смачна хата". Помідори зберігаються в прохолодному місці досить довго, завдяки порошку гірчиці на поверхні банки не утворюється пліснява. Якщо любите смак бочкових помідорів, то ця закрутка вам сподобається!

Рецепт квашених помідорів на зиму

Складові:

Помідори — 2 кг

Болгарський перець – 1 шт.

Часник — 1 головка

Корінь та листя хрону — 1 шт.

Кріп — за смаком

Сіль — 3 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Гірчиця суха — 2 ст. л.

Вода холодна – 1,3 л.

Спосіб приготування:

Подрібнити у блендері часник, болгарський перець. На дно банки покласти гілочки кропу, нарізаний корінь хрону. Закласти шар помідорів і додати шар подрібненої суміші, знову шар томатів і потім суміш. Чергуйте, доки не заповните тару. Зверху помістити лист хрону. У холодну воду додати сіль, цукор. Залити цим розчином банку. Накрити помідори марлею. Засипати зверху сухою гірчицею. Відправити у холодне місце на 3-4 тижні.

Раніше "Телеграф" ділився найзрозумілішим рецептом квашеної капусти. А також ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки. Заготівлі приємно здивують вас смаком та ароматом.