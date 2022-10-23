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На смак, як бочкові: швидкий і простий рецепт помідорів на зиму (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Квашені помідори — чудова закуска навіть на святковому столі
Квашені помідори — чудова закуска навіть на святковому столі

Один інгредієнт додасть закрутці насиченості й аромату

Сезон консервації ще не закінчений, тому встигніть запастися найсмачнішими закрутками. Наприклад, помідори легко закрити на зиму навіть без стерилізації. Якщо набридли традиційні рецепти, то спробуйте додавати в закрутку незвичайні інгредієнти. Так, мариновані помідори з гірчицею виходять дуже ароматними та пікантними.

Простим та швидким рецептом квашених томатів поділився кулінарний блог "Смачна хата". Помідори зберігаються в прохолодному місці досить довго, завдяки порошку гірчиці на поверхні банки не утворюється пліснява. Якщо любите смак бочкових помідорів, то ця закрутка вам сподобається!

Рецепт квашених помідорів на зиму

Складові:

  • Помідори — 2 кг
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Часник — 1 головка
  • Корінь та листя хрону — 1 шт.
  • Кріп — за смаком
  • Сіль — 3 ст. л.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Гірчиця суха — 2 ст. л.
  • Вода холодна – 1,3 л.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити у блендері часник, болгарський перець.
  2. На дно банки покласти гілочки кропу, нарізаний корінь хрону. Закласти шар помідорів і додати шар подрібненої суміші, знову шар томатів і потім суміш. Чергуйте, доки не заповните тару. Зверху помістити лист хрону.
  3. У холодну воду додати сіль, цукор. Залити цим розчином банку. Накрити помідори марлею. Засипати зверху сухою гірчицею.
  4. Відправити у холодне місце на 3-4 тижні.

Раніше "Телеграф" ділився найзрозумілішим рецептом квашеної капусти. А також ми писали, як без зайвого клопоту замаринувати на зиму кабачки. Заготівлі приємно здивують вас смаком та ароматом.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація