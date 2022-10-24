Ніжна картопля і смачні гриби: рецепт повітряних пиріжків з апетитною начинкою

Не смажимо, а запікаємо пиріжки у духовці близько 30 хвилин

Багато хто із завидною регулярністю готують смажені пиріжки. Однак не так часто цю ситну страву запікають у духовці. А даремно!

Такі пиріжки виходять більш пишними, повітряними та з меншою кількістю олії. Начинку до смаколиків можна приготувати з двох улюблених інгредієнтів — картоплі та грибів, пише vazhnoznat. Пишне, як хмара, тісто та ситна начинка роблять ці пиріжки дуже особливими!

Як приготувати пиріжки з картоплею та грибами в духовці

Інгредієнти для тіста:

200 мл води

200 мл кефіру

2 яйця

80 г вершкового масла

5 г сухих дріжджів

700 г борошна

1 ч. л. солі

Для начинки:

4 середні картоплини

150 г печериць

1 цибулина

2 ст. л. топленої олії

сіль, перець за смаком

Приготування:

У глибоку ємність наливаємо теплу воду та кефір. Яєчні білки відокремлюємо від жовтків. Білки відправляємо в тісто, а жовтки зберігаємо для змащування пиріжків. Також у тісто вливаємо топлене вершкове масло, всипаємо сіль. Перемішуємо вінчиком. Додаємо половину просіяного борошна та сухі дріжджі. Замішуємо. У процесі підсипаємо частину борошна, що залишилася. У готове тісто вливаємо олію. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці, щоб воно піднялося. Робимо начинку. Чистимо і відварюємо чотири середні картоплини. Робимо пюре. Печериці нарізаємо кубиками і підсмажуємо на олії. Обсмажуємо доти, доки не випарується вся вода. На вершковому маслі спасеруємо нарізану дрібно цибулю. Додаємо печериці і тушкуємо разом із цибулею. Солимо і перчимо на смак. Обсмажені гриби з цибулею відправляємо до картопляного пюре та перемішуємо. Начинку солимо за смаком. Обминаємо тісто і поділяємо на 2 частини. З кожної скочуємо джгут і поділяємо його на 8 рівних шматків. З кожного формуємо шар. Накриваємо їх рушником, щоби не обвітрилися. Ліпимо пиріжки. Кожен шар розкочуємо в коржик. У центр викладаємо 1 ст. л. начинки. Загортаємо тісто і защипаємо по краях як вареник. Потрібно трохи приплюснути пиріжок і покласти його швом вниз. Те саме робимо з кожним шаром. Пиріжки з картоплею та грибами викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Змащуємо тісто яєчним жовтком. Відправляємо до духовки, розігрітої до 180 градусів, на 25–30 хвилин.

Нагадаємо, щоб пиріжки не черствіли і довго зберігалися, в них додають секретний інгредієнт.