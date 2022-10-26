Який інгредієнт додати до квашених помідорів, щоб було смачніше: простий рецепт

Гірчиця додасть томатам приємну нотку

Поки що триває сезон консервації, встигніть заготовити на зиму базові овочі. Наприклад, помідори можна закрити так званим бочковим способом або додати в заготівлю-салат із виноградом. Не менш смачними томати виходять, якщо готувати їх із незвичайними інгредієнтами – у цьому випадку йдеться про гірчицю.

Рецептом квашених помідорів із гірчицею на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "Моє подвір’я". Вони закриваються досить просто і будуть готові вже за місяць.

Складові:

Помідори

Вода

Цукор

Сіль

Гірчичний порошок

Листя хрону

Спосіб приготування:

Для приготування у 5-літровому пластиковому відрі беремо 3 кг 200 г сливоподібних помідорів. Для приготування розсолу беремо 2,5 літра холодної джерельної води, додаємо півсклянки цукру і півсклянки солі (250-грамовий стакан). Добре перемішуємо та заливаємо помідори. Зверху накриваємо листям хрону, посипаємо гірчичним порошком (30 г). Щільно накриваємо кришкою, вичавлюючи повітря. Виносимо у льох. Помідори готові за місяць.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом грибного засолювання, ідеально підійде для заготівлі груздів. А також ми писали, як приготувати варення, щоб воно було в міру густим та солодким.