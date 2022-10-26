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Який інгредієнт додати до квашених помідорів, щоб було смачніше: простий рецепт

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Мариновані помідори — топова зимова закуска Новина оновлена 26 жовтня 2022, 18:38
Мариновані помідори — топова зимова закуска. Фото lifehacker.ru

Гірчиця додасть томатам приємну нотку

Поки що триває сезон консервації, встигніть заготовити на зиму базові овочі. Наприклад, помідори можна закрити так званим бочковим способом або додати в заготівлю-салат із виноградом. Не менш смачними томати виходять, якщо готувати їх із незвичайними інгредієнтами – у цьому випадку йдеться про гірчицю.

Рецептом квашених помідорів із гірчицею на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "Моє подвір’я". Вони закриваються досить просто і будуть готові вже за місяць.

Складові:

  • Помідори
  • Вода
  • Цукор
  • Сіль
  • Гірчичний порошок
  • Листя хрону

Спосіб приготування:

  1. Для приготування у 5-літровому пластиковому відрі беремо 3 кг 200 г сливоподібних помідорів. Для приготування розсолу беремо 2,5 літра холодної джерельної води, додаємо півсклянки цукру і півсклянки солі (250-грамовий стакан). Добре перемішуємо та заливаємо помідори.
  2. Зверху накриваємо листям хрону, посипаємо гірчичним порошком (30 г).
  3. Щільно накриваємо кришкою, вичавлюючи повітря. Виносимо у льох.
  4. Помідори готові за місяць.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом грибного засолювання, ідеально підійде для заготівлі груздів. А також ми писали, як приготувати варення, щоб воно було в міру густим та солодким.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація