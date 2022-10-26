Який інгредієнт додати до квашених помідорів, щоб було смачніше: простий рецепт
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Гірчиця додасть томатам приємну нотку
Поки що триває сезон консервації, встигніть заготовити на зиму базові овочі. Наприклад, помідори можна закрити так званим бочковим способом або додати в заготівлю-салат із виноградом. Не менш смачними томати виходять, якщо готувати їх із незвичайними інгредієнтами – у цьому випадку йдеться про гірчицю.
Рецептом квашених помідорів із гірчицею на зиму поділився кулінарний Ютуб-канал "Моє подвір’я". Вони закриваються досить просто і будуть готові вже за місяць.
Складові:
- Помідори
- Вода
- Цукор
- Сіль
- Гірчичний порошок
- Листя хрону
Спосіб приготування:
- Для приготування у 5-літровому пластиковому відрі беремо 3 кг 200 г сливоподібних помідорів. Для приготування розсолу беремо 2,5 літра холодної джерельної води, додаємо півсклянки цукру і півсклянки солі (250-грамовий стакан). Добре перемішуємо та заливаємо помідори.
- Зверху накриваємо листям хрону, посипаємо гірчичним порошком (30 г).
- Щільно накриваємо кришкою, вичавлюючи повітря. Виносимо у льох.
- Помідори готові за місяць.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом грибного засолювання, ідеально підійде для заготівлі груздів. А також ми писали, як приготувати варення, щоб воно було в міру густим та солодким.