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Мариновані зелені помідори "Пекельні": незвичайний рецепт для любителів гостренького

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Гострі зелені помідори на зиму – покроковий рецепт Новина оновлена 28 жовтня 2022, 19:37
Гострі зелені помідори на зиму – покроковий рецепт. Фото pinterest.com

Ароматні, пікантні та в міру гострі зелені помідори

Існує багато різних заготівель із томатів. У цьому матеріалі поділимося рецептом маринованих зелених помідорів на зиму, які припадуть багатьом до смаку. Особливо оцінять любителі гострих закусок.

Рецептом страви на зиму, яку захочуть вивідати у вас всі знайомі, поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як замаринувати гострі зелені помідори "Пекельні"

Інгредієнти на дві 3-літрові банки:

  • Помідори зелені – 3,2-3,5 кг
  • Гіркий перець – 2-3 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Кріп – 1 пучок
  • Часник – 1 головка
  • Перець чорний горошок – 10 шт.
  • Перець запашний горошок – 10 шт.

Для маринаду:

  • Вода – 2,5 л
  • Сіль – 2,5 ст.
  • Цукор – 10 ст.
  • Оцет 9% — 300 мл

Приготування:

  1. Помідори перебрати, помити, розрізати на 4 частини кожен.
  2. Перець очистити від насіння та плодоніжок, дрібно порубати. Зелень помити, порубати. Часник пропустити через прес.
  3. Змішати всі інгредієнти у великій мисці та залишити на 15 хвилин.
  4. Приготувати гарячий маринад.
  5. Викласти помідори у банки, ретельно утрамбовуючи. Залити банки гарячим маринадом та залишити на 15 хвилин. Злити маринад у каструлю, довести до кипіння. Залити банки киплячим маринадом.
  6. Закатати, перевернути, укутати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко заморозити помідори на зиму. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.

Теги:
#Помідори #Рецепти #Консервація