Рус

Смачнющі квашені помідори на зиму без оцту: простіше рецепту немає (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1119
Квашені помідори – топова зимова заготівля Новина оновлена 29 жовтня 2022, 18:51
Квашені помідори – топова зимова заготівля. Фото lifehacker.ru

Заквасити помідори дуже легко, смак заготовки вас приємно здивує

Поки ще триває сезон консервації, встигніть зробити головні заготівлі на зиму. Наприклад, помідори можна не тільки замаринувати більш традиційним способом, а й заквасити, це навіть швидше. Приготувати квашені томати можна навіть без такого інгредієнта, як оцет.

Рецептом смачних квашених томатів у банках на зиму поділився кулінарний блог "Смачна хата" у Youtube. Закрутка виходить смачною, ароматною та насиченою, хоча досить проста у приготуванні.

Рецепт квашених помідорів на зиму

Інгредієнти (на 3-літрову банку):

  • Помідори тверді – приблизно 2 кг
  • Часник – 4 зубчики
  • Корінь та листя хрону
  • Листя смородини, малини, винограду
  • Кріп, петрушка
  • Сіль нейодована – 60 г
  • Цукор – 25 г
  • Гірчиця суха – 2-3 ч. л.
  • Холодна вода – приблизно 1,2 л

Спосіб приготування:

  1. Закласти в банку часник, листя смородини, винограду та малини, петрушку, кріп. Заповнити половину банки помідорами та додати 2 ст. ложки тертого кореня хрону, докласти томати.
  2. Всипати в холодну воду цукор, сіль, розмішати до розчинення.
  3. Залити помідори. Додати листя хрону, зверху насипати суху гірчицю. Закрити кришкою та відправити у холодне місце.

Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом маринованих зелених томатів, які сподобаються любителям гострих закусок. А також ми писали, як без зайвого клопоту засолити гриби на зиму.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація