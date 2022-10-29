Смачнющі квашені помідори на зиму без оцту: простіше рецепту немає (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1119
Заквасити помідори дуже легко, смак заготовки вас приємно здивує
Поки ще триває сезон консервації, встигніть зробити головні заготівлі на зиму. Наприклад, помідори можна не тільки замаринувати більш традиційним способом, а й заквасити, це навіть швидше. Приготувати квашені томати можна навіть без такого інгредієнта, як оцет.
Рецептом смачних квашених томатів у банках на зиму поділився кулінарний блог "Смачна хата" у Youtube. Закрутка виходить смачною, ароматною та насиченою, хоча досить проста у приготуванні.
Рецепт квашених помідорів на зиму
Інгредієнти (на 3-літрову банку):
- Помідори тверді – приблизно 2 кг
- Часник – 4 зубчики
- Корінь та листя хрону
- Листя смородини, малини, винограду
- Кріп, петрушка
- Сіль нейодована – 60 г
- Цукор – 25 г
- Гірчиця суха – 2-3 ч. л.
- Холодна вода – приблизно 1,2 л
Спосіб приготування:
- Закласти в банку часник, листя смородини, винограду та малини, петрушку, кріп. Заповнити половину банки помідорами та додати 2 ст. ложки тертого кореня хрону, докласти томати.
- Всипати в холодну воду цукор, сіль, розмішати до розчинення.
- Залити помідори. Додати листя хрону, зверху насипати суху гірчицю. Закрити кришкою та відправити у холодне місце.
Раніше "Телеграф" ділився незвичайним рецептом маринованих зелених томатів, які сподобаються любителям гострих закусок. А також ми писали, як без зайвого клопоту засолити гриби на зиму.