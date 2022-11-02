Займе всього 5 хвилин: рецепт лінивих хачапурі із сиром на сковороді
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З цим рецептом впорається навіть дитина
Осінь — найкраща пора для приготування смачної та ароматної виїпечки. Як же хочеться цієї холодної пори хрумких смажених пиріжків з картоплею чи пишних оладок … На жаль, не завжди є час, щоб готувати складну випічку або ту, яка потребує довгої смаження. У такому разі на допомогу прийдуть смачні смажені хачапурі з сиром, які готуються лише за кілька хвилин.
Ліниві хачапурі з сиром на сковороді: рецепт
Складові:
- Борошно — 1 склянка (120-130 г)
- Молоко – 1 склянка (200 г)
- Яйце – 1 шт.
- Цукор — 0,5 ч.л.
- Сіль – до смаку (залежно від солоності сиру)
- Розпушувач – 0,5 ч.л.
- Сир – 150-250 г (що більше сиру, тим смачніше)
- Вершкове масло — маленький шматочок
Спосіб приготування:
- Сир натерти на тертці. У мисці змішати молоко, яйце, сіль, цукор, борошно, розпушувач. Додати сир, все перемішати, пише gotovim-doma.
- Сковороду змастити тонким шаром олії. Смажити під кришкою на маленькому вогні близько 7-8 хвилин, поки схопиться тісто зверху.
- Акуратно перевернути, обсмажити з іншого боку 2-3 хвилини до рум’яності.
- Ще гарячий корж можна змастити вершковим маслом.
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