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Займе всього 5 хвилин: рецепт лінивих хачапурі із сиром на сковороді

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Хачапурі виходить неймовірно соковитим
Хачапурі виходить неймовірно соковитим

З цим рецептом впорається навіть дитина

Осінь — найкраща пора для приготування смачної та ароматної виїпечки. Як же хочеться цієї холодної пори хрумких смажених пиріжків з картоплею чи пишних оладок … На жаль, не завжди є час, щоб готувати складну випічку або ту, яка потребує довгої смаження. У такому разі на допомогу прийдуть смачні смажені хачапурі з сиром, які готуються лише за кілька хвилин.

Ліниві хачапурі з сиром на сковороді: рецепт

Складові:

  • Борошно — 1 склянка (120-130 г)
  • Молоко – 1 склянка (200 г)
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор — 0,5 ч.л.
  • Сіль – до смаку (залежно від солоності сиру)
  • Розпушувач – 0,5 ч.л.
  • Сир – 150-250 г (що більше сиру, тим смачніше)
  • Вершкове масло — маленький шматочок

Спосіб приготування:

  1. Сир натерти на тертці. У мисці змішати молоко, яйце, сіль, цукор, борошно, розпушувач. Додати сир, все перемішати, пише gotovim-doma.
  2. Сковороду змастити тонким шаром олії. Смажити під кришкою на маленькому вогні близько 7-8 хвилин, поки схопиться тісто зверху.
  3. Акуратно перевернути, обсмажити з іншого боку 2-3 хвилини до рум’яності.
  4. Ще гарячий корж можна змастити вершковим маслом.

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