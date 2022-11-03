Ідеально підійде для пиріжків: смачний рецепт яблучної начинки на зиму (відео)
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Приготування солодкої закрутки подужає навіть той, хто ніколи нічого не закривав
Деякі закрутки можуть заощадити час і сили при приготуванні страв. Наприклад, можна заготовити заправку на борщ, щоб потім швидше варити обід. Допоможуть заготівлі й у створенні десертів і випічки. З яблук можна закрити смачну та ароматну начинку, яку потім використовувати як начинку для пиріжків і пирогів.
Рецептом яблучної начинки для пиріжків на зиму ділиться кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Простіше способу заготовити фрукти не знайти, та й інгредієнтів потрібен мінімум.
Як закрити яблучну начинку для випічки на зиму
Складові:
- Яблука
- Цукор
Спосіб приготування:
- Миємо, чистимо, нарізаємо яблука. Можна нарізати кубиками або натерти на буряковій терці.
- Переміщуємо яблука в каструлю, засипаємо цукром із розрахунку на 2 кг яблук 500-700 г цукру.
- Залишаємо приблизно на 10 хвилин, щоб яблука пустили сік.
- Варимо на помірному вогні близько 10-15 хвилин, щоби яблука розм’якли.
- Перекладаємо начинку в банки та закочуємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чудові пиріжки з яблуками. Рецепт тіста універсальний, тож готувати пиріжки можна як з солодкою начинкою, так і солоною. А також ми писали, що дуже смачний спосіб заготовити яблука на зиму – заквасити їх. Смак та аромат мочених яблук повертатимуть вас до літа