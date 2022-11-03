Ідеально підійде для пиріжків: смачний рецепт яблучної начинки на зиму (відео)

Приготування солодкої закрутки подужає навіть той, хто ніколи нічого не закривав

Деякі закрутки можуть заощадити час і сили при приготуванні страв. Наприклад, можна заготовити заправку на борщ, щоб потім швидше варити обід. Допоможуть заготівлі й у створенні десертів і випічки. З яблук можна закрити смачну та ароматну начинку, яку потім використовувати як начинку для пиріжків і пирогів.

Рецептом яблучної начинки для пиріжків на зиму ділиться кулінарний канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. Простіше способу заготовити фрукти не знайти, та й інгредієнтів потрібен мінімум.

Як закрити яблучну начинку для випічки на зиму

Складові:

Яблука

Цукор

Спосіб приготування:

Миємо, чистимо, нарізаємо яблука. Можна нарізати кубиками або натерти на буряковій терці. Переміщуємо яблука в каструлю, засипаємо цукром із розрахунку на 2 кг яблук 500-700 г цукру. Залишаємо приблизно на 10 хвилин, щоб яблука пустили сік. Варимо на помірному вогні близько 10-15 хвилин, щоби яблука розм’якли. Перекладаємо начинку в банки та закочуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чудові пиріжки з яблуками. Рецепт тіста універсальний, тож готувати пиріжки можна як з солодкою начинкою, так і солоною. А також ми писали, що дуже смачний спосіб заготовити яблука на зиму – заквасити їх. Смак та аромат мочених яблук повертатимуть вас до літа