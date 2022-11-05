Як приготувати ідеальне тісто для пухкої піци: рецепт, який повинен бути у кожної господині (відео)
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Піца – страва, яку люблять усі, включаючи дітей
Варіантів приготування домашньої піци існує безліч, а тому кожен зможе знайти той варіант, який припаде йому до душі.
В цьому матеріалу пропонуємо зробити страву з пухким тістом, а не тоненьким. Рецептом такої піци поділилась українська фудблогерка Анна anny.cooking в Інстаграмі.
Як приготувати тісто для пухкої піци
Інгредієнти на 2 піци діаметром 30 см:
- 200 мл теплої води
- 6 г сухих дріжджів
- 1 ч.л. цукру
- 1/2 ч.л. солі
- 350 г борошна
- 2 ст.л. оливкової олії
Приготування:
- З‘єднуємо теплу воду, дріжджі, цукор.
- Окремо з‘єднуємо просіяне борошно з сіллю, додаємо вологі інгредієнти, замішуємо липке тісто.
- Додаємо до тіста оливкову олію, вимішуємо до гладкості близько 5 хвилин. Якщо раптом тісто і надалі буде липнути — підсипте борошна.
- Змазуємо миску оливковою олією, кладемо тісто і залишаємо на 30-40 хв, до збільшення його у 2 рази.
- Готове тісто ділимо на 2 частини. Шматочок пергаменту присипаємо борошном і просто розкатуємо тісто в круг на ширину пергаменту. Можна розкатувати на поверхні і потім просто перенести на пергамент. Формуємо бортики.
- Начинка така (але можна на ваш смак!): кетчуп, сир, помідор, моцарела, кукурудза, оливки, ковбаска, сир. Викладаємо начинку і даємо піці постояти 10-15 хв перед випіканням, це важливо, щоб вона була пухка.
- Деко перевертаємо і розігріваємо разом з духовкою — так на нього зручніше викладати піцу. Викладаємо піцу на деко разом з пергаментом.
- Випікаємо на розігрітому деко в розігрітій духовці при 200 градусах до 20 хв. Бортики мають бути злегка рум‘яні, перепікати не варто, якщо надто зазолотяться — бортики можуть стати сухими і "дубовими".
Раніше "Телеграф" публікував рецепт картопляної піци. А взагалі можна приготувати будь-яку. Наприклад, зробити піцу на сковороді буквально за 15 хвилин, і навіть у кухлі в мікрохвильовій печі.