Рус

Дуже ніжний та смачний десерт: рецепт незвичайного вершкового крему з яблук на зиму

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як приготувати смачний яблучний десерт на зиму
Як приготувати смачний яблучний десерт на зиму. Фото Колаж "Телеграфа"

Кількість цукру можна регулювати на свій смак

Осінь – це золота пора збирання врожаю яблук та всіляких яблучних заготівель. Цей фрукт і так добре зберігається у свіжому вигляді, проте у вигляді закруток яблучний смак радуватиме вас набагато довше. Наприклад, можна приготувати просту і смачну начинку для пиріжків з яблук або вершковий яблучний крем зі згущеним молоком.

Такий крем виходить дуже ніжний та неймовірно смачний, пише Ukr.Media. Причому такий десерт може стати як самостійним десертом, так і начинкою для тортів і тістечок. Готувати дуже просто.

Вершковий крем із яблук: рецепт

Інгредієнти:

  • яблука – 3 кг (в очищеному вигляді);
  • цукор – 1 кг;
  • вода — 100 мл;
  • вершки згущені 15% — 1 банка (350 г)

Спосіб приготування:

  1. Яблука очистьте від шкірки і заберіть серцевину. Потім очищені яблука наріжте невеликими шматочками, пересипте цукром і додайте приблизно половину склянки води.
  2. Потім висипте все в каструлю і поставте на середній вогонь. Після закипання варіть яблука під закритою кришкою приблизно 20 хвилин до м’якості.
  3. Доведіть яблука до готовності, а потім за допомогою блендера перетворите їх на однорідну масу.
  4. Після додайте в яблучне пюре згущене молоко, і перебийте блендером ще раз.
  5. Вершково-яблучну суміш знову доведіть до кипіння, а потім варіть під закритою кришкою приблизно 20 хвилин. Після цього розкладіть крем по підготовленим заздалегідь баночкам, закатайте їх, і залиште остигати при кімнатній температурі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чудові пиріжки з яблуками. Рецепт тіста універсальний, так що готувати пиріжки можна як з солодкою начинкою, так і солоною. А також ми писали, що дуже смачний спосіб заготовити яблука на зиму – заквасити їх. Смак та аромат мочених яблук повертатимуть вас до літа.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Десерт #Консервація