Дуже ніжний та смачний десерт: рецепт незвичайного вершкового крему з яблук на зиму

Кількість цукру можна регулювати на свій смак

Осінь – це золота пора збирання врожаю яблук та всіляких яблучних заготівель. Цей фрукт і так добре зберігається у свіжому вигляді, проте у вигляді закруток яблучний смак радуватиме вас набагато довше. Наприклад, можна приготувати просту і смачну начинку для пиріжків з яблук або вершковий яблучний крем зі згущеним молоком.

Такий крем виходить дуже ніжний та неймовірно смачний, пише Ukr.Media. Причому такий десерт може стати як самостійним десертом, так і начинкою для тортів і тістечок. Готувати дуже просто.

Вершковий крем із яблук: рецепт

Інгредієнти:

яблука – 3 кг (в очищеному вигляді);

цукор – 1 кг;

вода — 100 мл;

вершки згущені 15% — 1 банка (350 г)

Спосіб приготування:

Яблука очистьте від шкірки і заберіть серцевину. Потім очищені яблука наріжте невеликими шматочками, пересипте цукром і додайте приблизно половину склянки води. Потім висипте все в каструлю і поставте на середній вогонь. Після закипання варіть яблука під закритою кришкою приблизно 20 хвилин до м’якості. Доведіть яблука до готовності, а потім за допомогою блендера перетворите їх на однорідну масу. Після додайте в яблучне пюре згущене молоко, і перебийте блендером ще раз. Вершково-яблучну суміш знову доведіть до кипіння, а потім варіть під закритою кришкою приблизно 20 хвилин. Після цього розкладіть крем по підготовленим заздалегідь баночкам, закатайте їх, і залиште остигати при кімнатній температурі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати чудові пиріжки з яблуками. Рецепт тіста універсальний, так що готувати пиріжки можна як з солодкою начинкою, так і солоною. А також ми писали, що дуже смачний спосіб заготовити яблука на зиму – заквасити їх. Смак та аромат мочених яблук повертатимуть вас до літа.