Смачнюща тушонка з курячого м’яса на зиму: готується дуже просто (відео)

Це дуже легкий спосіб закрити ситну м’ясну заготівлю

На зиму варто запастися не тільки маринованими овочами чи засоленими грибами, а й обов’язково подбати про заготівлю м’яса. Дуже простий, але смачний та ситний варіант – тушонка. З курки закрутка виходить чудовою.

Рецептом курячої тушонки на зиму поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Цей спосіб приготування не передбачає використання автоклава і легко реалізується в домашніх умовах. До того ж, включає найдоступніші продукти.

Складові:

Куряче м’ясо

Лавровий лист

Сіль

Вода

Чорний перець горошком

Спосіб приготування:

Куряче м’ясо добре промиваємо, ріжемо порційними шматочками. Всі шматочки з кісточками (крильця та шийки) заморожуємо для подальшого приготування супів. Додаємо сіль: на 1 кг м’яса розраховуємо 1 чайну ложку солі (10-13 г), вимішуємо та накладаємо в чисті банки, додаємо в кожну шматочок лаврового листа та 8-10 горошин чорного перцю. У банку доливаємо 30-50 г води, якщо курятина домашня і добре утворює холодець. Стерилізовані кришки обов’язково закочуємо та фіксуємо затискачами (спеціальні пристрої для консервування м’яса), інакше під час стерилізації кришки зірвуться від внутрішнього тиску. Стерилізуємо 6 годин: застилаємо дно широкої каструлі рушником, заливаємо водою банки і тримаємо на помірному вогні. Затискачі не знімаємо до повного охолодження тушонок.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом холодця на зиму. А також ми писали, як замаринувати сало у банках.