Вітамінні смаколики на зиму: найпростіший рецепт консервованого винограду

Готуйте відразу кілька баночок — смак дивовижний

Поки виноград ще є у продажу, і ціна на нього ще не зовсім "золота", любителі посмакувати цією ягодою можуть встигнути ще приготувати кілька закруток на зиму. Наприклад, це може бути домашнє виноградне вино або виноградний джем без загусників, або цілі консервовані ягоди в банку. Саме про такий рецепт ми хочемо вам сьогодні розповісти.

Про гранично простий рецепт заготівлі, що дозволяє максимально зберегти смак ягід, розповідає Ukr.Media. Поспішіть приготувати такий "десерт", щоб у зимові холоди трохи повернутися в тепле літо.

Як приготувати консервований виноград

Приготуйте чисті банки із кришками. Виноград помийте та від’єднайте ягоди від кисті.

Наповніть банки вгору і залийте звичайною водою. Варто зазначити, що за бажанням можна використовувати виноград кількох сортів.

У кожну банку покладіть по 1 столовій ложці цукру, а потім закрутіть кришки.

Встановіть банки в широку каструлю вгору дном (на дно покладіть рушник), залийте все водою і поставте на плиту для стерилізації. Після того, як вода закипить, засічіть 5 хвилин і вимкніть плиту.

Не виймаючи банки з каструлі, дайте вміст повністю охолонути. А потім можна прибирати консервацію на зберігання у підвал чи льох.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучно-кавунового джему. Його можна використовувати як начинку для різної випічки.