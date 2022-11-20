Що канадці додають у тісто, щоб хліб виходив пишним, рум’яним і не кришився: рецепт (відео)

Буде у сто разів кращим за хліб, який продається в магазині

Багато хто не береться за приготування хліба, боячись провалу. Однак, знаючи кілька секретів домашньої випічки, спекти хліб не складе труднощів.

Пропонуємо нашим читачам канадський рецепт хліба на воді, меді та дріжджах. Хліб за цим способом виходить м’яким, повітряним і не кришиться, пише vazhnoznat. Найсмачніше він смакує саме до українського борщу.

Як спекти хліб по-канадськи

Інгредієнти:

660 мл води

30 г меду

10 г сухих дріжджів

2 ст. л. борошна

20 г солі

50 г вершкового масла

650 г цільнозернового борошна

1 ст. л. куміну (за бажанням)

470 г борошна вищого ґатунку

Приготування:

У глибоку миску наливаємо 660 мл теплої води. Туди ж додаємо мед. Перемішуємо, щоб мед повністю розчинився. Висипаємо сухі дріжджі. Розмішуємо вінчиком до однорідності. Додаємо до опари 2 столові ложки борошна. Знову перемішуємо. Накриваємо кухонним рушником і залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. Після цього до опари додаємо сіль та розтоплене вершкове масло. Потім всипаємо 650 г цільнозернового борошна. Перемішуємо та додаємо кумін. Додаємо 470 г борошна вищого ґатунку. Замішуємо тісто руками. Формуємо кулю і кладемо її в миску, змащену олією. Накриваємо тісто харчовою плівкою або рушником і залишаємо підходити в теплому місці на 1,5-2 години. Тісто має збільшитися в об'ємі у 2 рази. Викладаємо тісто на змащену олією робочу поверхню. Формуємо товстий джгут і ділимо на три рівні частини. Кожну з них потрібно закруглити, сформувавши кулю. Накриваємо кулі тіста харчовою плівкою та залишаємо ще на 15 хвилин. Формуємо буханці і викладаємо їх у відповідні форми, змащені олією. Залишаємо тісто у формі у теплому місці на 1 годину. Знімаємо харчову плівку та відправляємо хліб у духовку, розігріту до 200 градусів, на середній рівень на 40-45 хвилин. Готовий хліб виймаємо з форм та залишаємо до повного остигання.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт святкового єврейського хліба. Випічка розкішна та неймовірно смачна, а зовнішній вигляд її ще більш захоплюючий, ніж сам смак.