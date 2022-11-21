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Рецепт маринованого часнику по-грузинськи: неймовірно смачний делікатес на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рецепт маринованого часнику на зиму
Рецепт маринованого часнику на зиму. Фото povar

Така консервація сподобається навіть тим, хто не любить смак свіжого часнику

Закрити на зиму цей пряний продукт можна за традиційним рецептом, і за рецептами інших країн: часник можна замаринувати по-італійськи з ароматними спеціями, або ж по-грузинськи. Про останній спосіб маринування часнику і поговоримо.

Готову заготівлю можна споживати за 1,5 — 2 місяці, пишуть у кулінарному блозі "Моя кулінарна книга" в Інстаграмі. За цей час часник вже гарно промаринується.

Як смачно замаринувати часник по-грузинськи

Інгредієнти:

  • часник (скільки влізе в баночки)
  • по 2 шт. духмяного перцю у банку
  • по 5-6 шт. суміші перців у банку
  • по 1 лавровому листочку в банку
  • 100 мл кип'яченої холодної води
  • 100 мл оцту 9%
  • 1 ч.л. солі
  • 1,5 ст.л. цукру (без гірки)

Приготування:

  1. Часник чистимо. Поки займаєтесь часником, треба закип'ятити воду з 1 ст.л. солі.
  2. Почищений часник ошпарюємо кип'ятком, потім треба відразу обдати холодною водою.
  3. В простерилізовані банки на дно кладемо лавровий листок, перці і викладаємо до верху часник.
  4. В окремій посудині змішуємо воду, оцет, сіль та цукор і перемішуємо до повного розчинення солі та цукру.
  5. Заливаємо маринадом часник, закручуємо кришками і відправляємо в холодильник.

Раніше "Телеграф" писав, як швидко замаринувати баклажани. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.

Теги:
#Часник #Консервація #Маринади #Рецепти