Рецепт маринованого часнику по-грузинськи: неймовірно смачний делікатес на зиму

Така консервація сподобається навіть тим, хто не любить смак свіжого часнику

Закрити на зиму цей пряний продукт можна за традиційним рецептом, і за рецептами інших країн: часник можна замаринувати по-італійськи з ароматними спеціями, або ж по-грузинськи. Про останній спосіб маринування часнику і поговоримо.

Готову заготівлю можна споживати за 1,5 — 2 місяці, пишуть у кулінарному блозі "Моя кулінарна книга" в Інстаграмі. За цей час часник вже гарно промаринується.

Як смачно замаринувати часник по-грузинськи

Інгредієнти:

часник (скільки влізе в баночки)

по 2 шт. духмяного перцю у банку

по 5-6 шт. суміші перців у банку

по 1 лавровому листочку в банку

100 мл кип'яченої холодної води

100 мл оцту 9%

1 ч.л. солі

1,5 ст.л. цукру (без гірки)

Приготування:

Часник чистимо. Поки займаєтесь часником, треба закип'ятити воду з 1 ст.л. солі. Почищений часник ошпарюємо кип'ятком, потім треба відразу обдати холодною водою. В простерилізовані банки на дно кладемо лавровий листок, перці і викладаємо до верху часник. В окремій посудині змішуємо воду, оцет, сіль та цукор і перемішуємо до повного розчинення солі та цукру. Заливаємо маринадом часник, закручуємо кришками і відправляємо в холодильник.

Раніше "Телеграф" писав, як швидко замаринувати баклажани. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.