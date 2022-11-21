Рецепт маринованого часнику по-грузинськи: неймовірно смачний делікатес на зиму
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Така консервація сподобається навіть тим, хто не любить смак свіжого часнику
Закрити на зиму цей пряний продукт можна за традиційним рецептом, і за рецептами інших країн: часник можна замаринувати по-італійськи з ароматними спеціями, або ж по-грузинськи. Про останній спосіб маринування часнику і поговоримо.
Готову заготівлю можна споживати за 1,5 — 2 місяці, пишуть у кулінарному блозі "Моя кулінарна книга" в Інстаграмі. За цей час часник вже гарно промаринується.
Як смачно замаринувати часник по-грузинськи
Інгредієнти:
- часник (скільки влізе в баночки)
- по 2 шт. духмяного перцю у банку
- по 5-6 шт. суміші перців у банку
- по 1 лавровому листочку в банку
- 100 мл кип'яченої холодної води
- 100 мл оцту 9%
- 1 ч.л. солі
- 1,5 ст.л. цукру (без гірки)
Приготування:
- Часник чистимо. Поки займаєтесь часником, треба закип'ятити воду з 1 ст.л. солі.
- Почищений часник ошпарюємо кип'ятком, потім треба відразу обдати холодною водою.
- В простерилізовані банки на дно кладемо лавровий листок, перці і викладаємо до верху часник.
- В окремій посудині змішуємо воду, оцет, сіль та цукор і перемішуємо до повного розчинення солі та цукру.
- Заливаємо маринадом часник, закручуємо кришками і відправляємо в холодильник.
Раніше "Телеграф" писав, як швидко замаринувати баклажани. Страва вийде неймовірно смачною, а насолодитися смаком ви зможете дуже швидко.