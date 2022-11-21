Готовий обід з банки: як без зайвого клопоту закрити ситну закрутку на зиму (відео)

Така закрутка може бути повноцінним прийомом їжі

На зиму можна не лише готувати окремо традиційну тушонку чи мариновані овочі, а й зробити заготовку-мікс. Закрутка з рису та печінки може бути готовим обідом або вечерею, що дуже зручно в холодну пору року.

Рецептом рисової каші з печінкою поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Закрутка готується досить просто, а виходить смачною та ситною. Кількість інгредієнтів можна змінювати в залежності від обсягу тари.

Складові:

Рис

Печінка (куряча, качина або кроляча)

Цибуля

Морква

Олія

Сіль

Лавровий лист

Запашний і чорний перець горошком

Спосіб приготування:

500 г рису промиваємо кілька разів і заливаємо водою на ніч. 500 г печінки вимочуємо у холодній воді. Для засмаження нарізаємо 150 г цибулі, натираємо 50 г моркви, додаємо 50 мл олії і тушкуємо під кришкою на маленькому вогні. Печінку викладаємо на друшляк, щоб вийшла вся зайва волога. На сковорідку ллємо трохи олії та обсмажуємо печінку з обох боків приблизно 1 хвилину. Викладаємо на друшляк або на паперовий рушник. Після кожного прожарювання сковороду обов’язково миємо та витираємо. Кожну порцію печінки смажимо на свіжій олії. У півлітрову банку кладемо: шматок лаврового листа, 1 горошину запашного перцю, 5-7 горошин чорного перцю, підготовлену печінку. З рису зливаємо воду і вимішуємо із засмажкою. Накладаємо в банки, не ущільнюючи, залишаємо вгорі банок 2 см вільного місця, бо рис сильно розварюється. У кожну банку додаємо неповну чайну ложку (5 г) солі та заливаємо водою, залишаючи 1 см вільного місця. Закочуємо кришками і готуємо в автоклаві 20 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою або в духовці стерилізуємо 5,5 годин. Кришки закочуємо після стерилізації.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачної заправки для борщу на зиму.