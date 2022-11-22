Не гірше, ніж із магазину: як приготувати домашні шпроти смачно та швидко (відео)
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Ви можете легко приготувати шпроти в олії своїми руками
На зиму бажано зробити різні заготівлі не тільки з м’яса, а й з риби, щоб ваш раціон був точно збалансованим і повноцінним. Наприклад, досить легко готуються рибні консерви. У домашніх умовах можна зробити і шпроти – відмінний інгредієнт для бутербродів та закусок на святковий стіл.
Рецептом домашніх шпротів поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Риба виходить такою ж (а то й смачнішою), ніж із банки, купленої в супермаркеті. Для приготування потрібні найдоступніші продукти.
Шпроти в домашніх умовах: простий рецепт
Складові:
- 700 г риби (салаки)
Для заливки:
- 0,5 л води
- 1 ч. л. солі
- 2 ст. л. чорного чаю (без ароматизаторів)
- повна жменя лушпиння цибулі
- 7 горошин чорного перцю
- 3 горошини запашного перцю
- 2 лаврові листи
- склянка олії (250 мл)
Спосіб приготування:
- Почищену рибу щільно накладаємо в каструлю.
- Варимо заливку пару хвилин, проціджуємо та заливаємо рибу.
- Зверху наливаємо олію.
- Варимо при найменшому кипінні 3 години під кришкою.
- Залишаємо настоюватися протягом ночі.
- Рибу перекладаємо в чисті банки та заливаємо маринадом.
- Зберігаємо в холодильнику.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої риби, яка підійде до будь-якого гарніру. А також ми писали, як закрити на зиму ситну закрутку – готовий обід чи вечерю з банки.