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Не гірше, ніж із магазину: як приготувати домашні шпроти смачно та швидко (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шпроти – інгредієнт для смачних закусок
Шпроти – інгредієнт для смачних закусок. Фото kartinkin.net

Ви можете легко приготувати шпроти в олії своїми руками

На зиму бажано зробити різні заготівлі не тільки з м’яса, а й з риби, щоб ваш раціон був точно збалансованим і повноцінним. Наприклад, досить легко готуються рибні консерви. У домашніх умовах можна зробити і шпроти – відмінний інгредієнт для бутербродів та закусок на святковий стіл.

Рецептом домашніх шпротів поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Риба виходить такою ж (а то й смачнішою), ніж із банки, купленої в супермаркеті. Для приготування потрібні найдоступніші продукти.

Шпроти в домашніх умовах: простий рецепт

Складові:

  • 700 г риби (салаки)

Для заливки:

  • 0,5 л води
  • 1 ч. л. солі
  • 2 ст. л. чорного чаю (без ароматизаторів)
  • повна жменя лушпиння цибулі
  • 7 горошин чорного перцю
  • 3 горошини запашного перцю
  • 2 лаврові листи
  • склянка олії (250 мл)

Спосіб приготування:

  1. Почищену рибу щільно накладаємо в каструлю.
  2. Варимо заливку пару хвилин, проціджуємо та заливаємо рибу.
  3. Зверху наливаємо олію.
  4. Варимо при найменшому кипінні 3 години під кришкою.
  5. Залишаємо настоюватися протягом ночі.
  6. Рибу перекладаємо в чисті банки та заливаємо маринадом.
  7. Зберігаємо в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої риби, яка підійде до будь-якого гарніру. А також ми писали, як закрити на зиму ситну закрутку – готовий обід чи вечерю з банки.

Теги:
#Рецепт #Риба #Шпроти