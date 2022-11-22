Не гірше, ніж із магазину: як приготувати домашні шпроти смачно та швидко (відео)

Ви можете легко приготувати шпроти в олії своїми руками

На зиму бажано зробити різні заготівлі не тільки з м’яса, а й з риби, щоб ваш раціон був точно збалансованим і повноцінним. Наприклад, досить легко готуються рибні консерви. У домашніх умовах можна зробити і шпроти – відмінний інгредієнт для бутербродів та закусок на святковий стіл.

Рецептом домашніх шпротів поділився кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Риба виходить такою ж (а то й смачнішою), ніж із банки, купленої в супермаркеті. Для приготування потрібні найдоступніші продукти.

Шпроти в домашніх умовах: простий рецепт

Складові:

700 г риби (салаки)

Для заливки:

0,5 л води

1 ч. л. солі

2 ст. л. чорного чаю (без ароматизаторів)

повна жменя лушпиння цибулі

7 горошин чорного перцю

3 горошини запашного перцю

2 лаврові листи

склянка олії (250 мл)

Спосіб приготування:

Почищену рибу щільно накладаємо в каструлю. Варимо заливку пару хвилин, проціджуємо та заливаємо рибу. Зверху наливаємо олію. Варимо при найменшому кипінні 3 години під кришкою. Залишаємо настоюватися протягом ночі. Рибу перекладаємо в чисті банки та заливаємо маринадом. Зберігаємо в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованої риби, яка підійде до будь-якого гарніру. А також ми писали, як закрити на зиму ситну закрутку – готовий обід чи вечерю з банки.