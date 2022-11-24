Майже готовий гороховий суп у банці: простий рецепт смачної та ситної закрутки на зиму (відео)
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Така закрутка з гороху дуже допоможе в сезон холодів
До зими варто запастися різною консервацією. У банках можна заготовити навіть суп або зробити кубики для бульйону в домашніх умовах. Якщо ви любите гороховий суп, його теж можна законсервувати.
Рецептом горохової юшки на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" в Youtube. Ви отримуєте майже готовий суп у банці. Робиться ця закрутка досить просто. Рецепт підходить для приготування як в автоклаві, так і без.
Інгредієнти (кількість залежить від тари):
- Горох
- М’ясо
- Цибуля
- Морква
- Смалець
- Сіль
- Перець
- Лавровий лист
Спосіб приготування:
- 1 кг гороху замочуємо на ніч.
- 1 кг м’яса перемелюємо та просмажуємо на сковороді.
- Для засмаження використовуємо 250 г цибулі, 150 г моркви та столову ложку смальцю.
- Все вимішуємо та накладаємо в чисті банки. Не потрібно ущільнювати – горох розварюватиметься.
- У кожну 0,5-літрову банку додаємо неповну чайну ложку солі (7-8 г), 1/3 чайної ложки перцю, невеликий шматочок лаврового листа.
- Заливаємо водою чи м’ясним бульйоном.
- В автоклаві стерилізуємо 15 хвилин за температури 105 градусів. У каструлі з водою стерилізуємо 6 годин при найменшому кипінні.
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