Смачніше "Філадельфії": як просто приготувати смачний вершковий сир своїми руками (відео)

Зробити чудовий крем-сир під силу кожному

Багато популярних продуктів легко зробити в домашніх умовах. Наприклад, повітряним і ніжним виходить саморобний зефір, в міру солодким та ідеальним за консистенцією — домашнє згущене молоко. Вершковий сир а-ля "Філадельфія" також можна приготувати вдома своїми руками.

Рецептом домашнього вершкового сиру поділилася фудблогерка Юлія Віліч у Instagram. Такий сир ідеально підійде для приготування різних кремів і десертів. Водночас це досить бюджетний варіант. Смакові якості — відмінні, консистенція — приголомшлива.

Рецепт вершкового сиру

Складові:

400 мл жирної сметани (від 20%)

350 г йогурту (чим жирніше, тим краще, наприклад, 8% грецький, але можна і звичайний, головне – без добавок)

1/3 ч. л солі

щіпка соди

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти вимішуємо до однорідності, викладаємо на марлю. Викладаємо у форму для сирної паски або на сито. Зверху закриваємо марлею та ставимо прес. Ховаємо в холодильник як мінімум на 12 годин, краще – на 20 годин. Іноді зливайте сироватку, що виділяється. Коли сироватка перестане виділятись – все готове.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом королівського десерту без масла, яєць та молока. А також ми писали, як приготувати смачний домашній майонез, щоб він вийшов ідеально густим.